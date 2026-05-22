ماركو روبيو: المفاوضات مع إيران تعرف تقدما، ونحن على اتصال مستمر مع الوسطاء

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة شهدت بعض التقدم في المحادثات مع إيران، وإنها على اتصال مستمر مع الوسطاء الباكستانيين"، وتابع"أُحرز بعض التقدم.. لن أبالغ في تقديره، ولن أقلل من شأنه". وتابع: "هناك مزيد من العمل يتعين القيام به.. لم نصل إلى الهدف بعد.. آمل أن نصل إليه".

وأكد على أنه "نتعامل مع مجموعة من الأشخاص صعبي المراس للغاية، وإذا لم يتغير الوضع، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى". وأردف "إنه يفضل خيارا بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق جيد، لكنه عبر بنفسه عن قلقه من أن ذلك قد لا يكون ممكنا. لكننا سنواصل المحاولة".

وذكر روبيو أن الرئيس دونالد ترمب يفضل إبرام "اتفاق جيد". وأضاف أن الشاغل الأساسي يبقى عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وأن من الضروري مناقشة مسألة تخصيب اليورانيوم في المستقبل، فضلاً عن إعادة فتح مضيق هرمز.

أشار الوزير الأميركي إلى أن باكستان لا تزال هي الطرف الرئيسي للوساطة في محادثات إيران.

وقبل ساعات، غادر قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، إلى إيران في زيارة رسمية، فيما شددت واشنطن على أن باكستان لا تزال هي الطرف الرئيسي للوساطة في محادثات إيران.