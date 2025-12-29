ترامب من مار-إيه-لاغو: حماس بلا سلاح وتركيا عنصر حاسم في مستقبل غزة

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، والملف الإيراني، والوضع الأمني في جنوب لبنان.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها قبيل اللقاء إن الهدف هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “بأسرع وقت ممكن”، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي للتقدم في المسار السياسي.

وفي ما يتعلق بإمكانية مشاركة تركيا في قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، أوضح ترامب أن الأمر “يعتمد إلى حد كبير على موقف رئيس الحكومة نتنياهو”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده ستدعم أي عمل عسكري ضد إيران في حال واصلت تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ، مؤكدًا أن واشنطن تتابع هذا الملف عن كثب.

وأشاد ترامب بنتنياهو، معتبرًا أنه لعب دورًا محوريًا في تجاوز إسرائيل لأزمة أمنية عميقة، وقال إن “إسرائيل لم تكن لتصمد لولا قيادته”، واصفًا إياه بـ“بطل حرب”.

وتطرق ترامب أيضًا إلى قضية الجندي الإسرائيلي القتيل والمحتجز ران غويلي، مؤكدًا التزام إدارته بالعمل على استعادة جثمانه.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه ناقش مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مسألة عفو محتمل عن نتنياهو، مشيرًا إلى أن الموضوع “قيد المعالجة”.