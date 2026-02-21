انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: 60 طائرة مقاتلة أمريكية في الأردن

شارفت عملية الانتشار الأمريكي واسعة النطاق في الشرق الأوسط على الانتهاء، وسط احتمال تصعيد التوتر مع إيران. ويستمر تدفق القوات الجوية الأمريكية إلى المنطقة، حاملةً طائرات مقاتلة متطورة، وطائرات للتزود بالوقود والنقل والاستخبارات، وذلك في إطار بناء قوة ضاربة كبيرة.

وتُرافق الحاملة نحو 90 طائرة، بالإضافة إلى مدمرات وسفن أخرى ضمن قوة المهام البحرية. ومن المتوقع أن يُعزز وصولها جاهزية الولايات المتحدة بشكل كبير لشنّ أي هجوم. إلى جانب حاملة الطائرات "فورد"، تنتشر قوات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط: ما لا يقل عن 24 طائرة من طراز إف-15 في قاعدة موفق السلطي بالأردن، وما لا يقل عن 30 طائرة من طراز إف-35 في القاعدة نفسها، وعشرات الطائرات من طراز إف-16 في الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وطائرات الحرب الإلكترونية من طراز إي إيه-18 جي، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة ثاد إضافةً إلى ذلك، تتيح عشرات طائرات التزود بالوقود من طراز كي سي-135 آر مدى عملياتيًا طويلًا للغاية للطائرات المقاتلة، وهو عنصر بالغ الأهمية في حال وقوع هجوم على إيران. في الوقت نفسه، تتواجد حاملة الطائرات "لينكولن" في بحر العرب، بالقرب من خليج عُمان، وتحمل معها أيضًا حوالي 90 طائرة.

يُنتج هذا التواجد المشترك لحاملتي طائرات، ومئات الطائرات، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، "قوة نارية هائلة"، تُمكّن الولايات المتحدة من امتلاك خيارات واسعة للعمليات العسكرية. تشير التقديرات إلى أن السؤال المحوري الآن ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية، بل متى وكيف سيتم اتخاذ قرار استخدامها. ومن المتوقع أن يتوقف القرار على قرار الرئيس ترامب، سواء بالانتظار حتى اكتمال نشر ناقلة الجنود المدرعة "فورد" في مواقع الهجوم، أو بالتحرك بشكل أسرع. في هذه المرحلة، الرسالة الأمريكية واضحة: وجود عسكري غير مسبوق في المنطقة، يهدف إلى الردع، وأيضًا إلى تمهيد الطريق لاحتمال نشوب صراع مباشر.

وتتوسط هذه العملية حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تُعتبر الأكثر تطوراً في البحرية الأمريكية. ومن المتوقع وصول "فورد" إلى المنطقة خلال الأيام القادمة، قبل الموعد المُقدّر مبدئياً الذي كان يشير إلى أسبوع آخر على الأقل.