تقديرات إسرائيلية: مجتبى خامنئي قد يعرقل أي اتفاق مع واشنطن

نشر مراسل الشؤون الديبلوماسية، عَميحاي شتاين،ة حول ما يجري خلف الكواليس للتوصل إلى اتفاق مع إيران. من بين أمور أخرى، تقدر إسرائيل أنه رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، سيرفض أي تسوية.

مصادر في i24NEWS أشارت إلى أن "هناك تقدم في محاولة صياغة 'مذكرة تفاهم ومبادئ'، لكن ما زالت هناك فجوات". هذه التصريحات تأتي في ظل التقرير الدراماتيكي لقناة العربية السعودية بأن "يتم العمل على الاتفاق على التفاصيل الأخيرة لمسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

أفادت وسائل الإعلام العربية أيضًا أن قائد الجيش الباكستاني قد يصل غدًا إلى إيران للإعلان عن نص الاتفاق النهائي، حيث من المتوقع أن يصدر الإعلان عن نص الاتفاق خلال ساعات.

على الرغم من التطورات في الاتصالات، في إسرائيل وفي الولايات المتحدة لا يبقون غير مبالين ويستعدون لإمكانية أنهم سيحتاجون لتجديد النشاط العسكري ضد إيران. التنسيقات مع الأمريكيين مستمرة في حال أمر ترامب بشن هجوم، كما أن نتنياهو تحدث معه أيضاً. على المستوى العسكري، لا يزال الحوار مستمراً مع القيادة المركزية الأمريكية.

في هذه الأثناء في إيران، تحذّر الحرس الثوري بأنه إذا استؤنفت الهجمات، "فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستتوسع هذه المرة إلى ما وراء الشرق الأوسط". وفي بيان، أفاد الحرس الثوري بأنهم سيوجهون "ضربات ساحقة في أماكن لا يمكن تصورها ستُظلم السماء".