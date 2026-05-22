على الرغم من أنه مضى أكثر من شهرين منذ انتخابه لمنصب المرشد الأعلى لإيران، لم يظهر مجتبى خامنئي بعد أمام الجمهور. في إيران يحافظون على الغموض بشأن حالته الصحية ويدّعون أنه يمارس مهامه كقائد، لكن التواصل بين خامنئي، الحكومة والجيش معقّد بسبب الإجراءات الأمنية، وذلك على خلفية الخوف من محاولات لاغتياله، كما حدث مع والده، علي خامنئي، الذي تم اغتياله في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد".

وفقًا لتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية في إيران، خامنئي يتواصل مع جهات أخرى في الحكومة الإيرانية عبر رسائل تُسلَّم يدويًا، وذلك لتجنب استخدام أي أجهزة اتصال يمكن تتبعها.

أفاد دبلوماسي لصحيفة فايننشال تايمز أن خامنئي طور هيكلًا سلطويًا وأنشأ لجنتين لإدارة جهود الوساطة، حيث ترفع هذه اللجان تقاريرها إليه مباشرة. وأضاف الدبلوماسي أن اللجان تضم قادة عسكريين، سياسيين وكبار المسؤولين السابقين في الحكومة. وأفاد دبلوماسي آخر أن الحرس الثوري هو المسؤول الوحيد عن أمنه.

ومع ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن خبراء أن عملية اتخاذ القرار في إيران تتجاوز شخصاً واحداً فقط، وتدار بتوجيه مجموعة صغيرة ونخبوية من القادة الكبار، سواء في الوقت الحالي أو في الماضي، من الحرس الثوري: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي، وكبير الحرس الثوري حسين طائب.