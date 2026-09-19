إحدى الجمعيات في إسرائيل، تسعى إلى كسر حاجز الصمت المحيط بحالات الانتحار

لمدة تقارب الثلاثين عامًا، كانت أوفرا هيرميش تزور قبر ابنها عساف كل يوم جمعة. كان الشاب يبلغ من العمر 19 عامًا عندما انتحر بسلاحه العسكري في حقل قرب منزل العائلة في هرتسليا. ومن هذه المأساة وُلدت جمعية "بيشفيل هاهايم"، وهي جمعية إسرائيلية تُعنى اليوم بدعم الأسر الثكلى وتطوير برامج للوقاية من الانتحار.

ووفقًا للإحصائيات التي ذكرتها المنظمة، ينتحر ما بين 500 و550 شخصًا سنويًا في إسرائيل، بينما يتم تسجيل أكثر من 10000 محاولة انتحار. وترى مايا يوهان-باراك، الأخصائية النفسية السريرية وعضو مجلس إدارة "بيشفيل هاهايم"، أن الوقاية يجب أن تبدأ في مرحلة الطفولة بتعليم الشباب كيفية التعرف على الضيق النفسي وطلب المساعدة.

كان عساف يخدم في سلاح المدرعات. ووفقًا لوالدته، كان في المنزل عندما انطلقت مناورة تعبئة. ووردت أنباء تفيد بأن الجيش يبحث عنه وأنه يُواجه خطر السجن إذا لم يعد إلى وحدته فورًا. لم يكن والداه، اللذان كانا في إجازة آنذاك، على علم بمحنته. وعند عودتهما، أبلغهما أحد ممثلي الجيش الإسرائيلي بوفاته.

ولأن عساف كان جنديًا، تلقت عائلته دعمًا نفسيًا من الجيش. دفعت هذه التجربة والديه، عوفرا وحجاي هيرميش، وهو طبيب نفسي، إلى التفكير في وضع العائلات التي تواجه انتحار أحد أفرادها المدنيين. كما اكتشفا الوصمة الاجتماعية المحيطة بهذا النوع من الوفاة: فبعض الأصدقاء لم يعودوا يعرفون كيف يتحدثون معهم، وآخرون يتجنبون الموضوع ببساطة. وإلى جانب عائلات أخرى، شاركوا تدريجيًا في تأسيس "بيشفيل هاهايم"، التي تأسست رسميًا عام 2000. تقدم المنظمة الآن جلسات علاج جماعي، ودعمًا للأحباء، وبرامج مصممة لتعليم الناس كيفية التعرف على علامات الضيق النفسي. كما تتعاون مع المدارس والشركات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة المختلفة.

قد يكون التغير المفاجئ في السلوك، أو العزلة غير المعتادة، أو التصريحات التي تعبر عن فقدان الأمل، علامات تحذيرية. ويؤكد عالم النفس أيضًا على نقطة مهمة: إن سؤال شخص يعاني من ضائقة نفسية بشكل مباشر عما إذا كان يفكر في الانتحار لا يدفعه إلى الإقدام على ذلك. بل على العكس، يمكن للحوار المفتوح أن يساعده في الحصول على المساعدة المتخصصة.

وقد اكتسبت هذه القضية أهمية بالغة منذ مجازر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسنوات الحرب التي تلتها. ووفقًا ليوهان باراك، انتحر بعض الناجين من مهرجان نوفا، بالإضافة إلى عدد قليل من سكان المجتمعات القريبة من غزة، بعد الهجوم، مما يعزز التساؤلات حول العواقب النفسية طويلة الأمد للصدمة. وتأمل منظمة "بيشفيل هاهايم" الآن في توسيع نطاق عملها ليشمل فئات سكانية تعتبرها لا تزال تعاني من نقص الخدمات، بما في ذلك المجتمع الحريدي، والقطاع العربي، والجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل بمفردهم دون عائلاتهم.

بعد أكثر من ثلاثين عامًا على وفاة عساف، تحولت غرفة نومه العائلية إلى مكتب والدته. أما بالنسبة لأوفرا هيرميش، فإن النضال لا يزال مرتبطًا بشكل مباشر بقصتها الخاصة، لجعل الانتحار موضوعًا يمكن مناقشته علنًا، حتى لا يمنع الصمت التعرف في الوقت المناسب على المعرضين للخطر.