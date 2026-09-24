أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، تصفية قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، قال إنه شارك في احتجاز سبعة رهائن إسرائيليين داخل نفق تحت الأرض في مدينة غزة.وفي سياق متصل، نُشرت نتائج تحقيق عسكري إسرائيلي بشأن المعركة في موقع «بَخّة» خلال هجوم السابع من أكتوبر، والتي خلصت إلى أن الجيش أخفق في تنفيذ مهمته الدفاعية وصد الهجوم الذي استهدف كيبوتس بئيري.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، استعداداً لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات السياسية.ويأتي وصول نتنياهو إلى نيويورك وسط تصاعد التوتر الدولي بشأن الحرب في المنطقة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أميركية ولقاءات سياسية في واشنطن، في مقدمتها القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

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