وفاة يوسف حاييم بن دافيد، المدان بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير
إغتيال قيادي في حماس وتحقيق عسكري بشأن إخفاقات 7 أكتوبر بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، تصفية قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، قال إنه شارك في احتجاز سبعة رهائن إسرائيليين داخل نفق تحت الأرض في مدينة غزة.وفي سياق متصل، نُشرت نتائج تحقيق عسكري إسرائيلي بشأن المعركة في موقع «بَخّة» خلال هجوم السابع من أكتوبر، والتي خلصت إلى أن الجيش أخفق في تنفيذ مهمته الدفاعية وصد الهجوم الذي استهدف كيبوتس بئيري.
وتأتي هذه التطورات في وقت وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، استعداداً لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات السياسية.ويأتي وصول نتنياهو إلى نيويورك وسط تصاعد التوتر الدولي بشأن الحرب في المنطقة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أميركية ولقاءات سياسية في واشنطن، في مقدمتها القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
بث مباشر:
وفاة يوسف حاييم بن دافيد، المدان بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير
توفي يوسف حاييم بن دافيد، المتهم الرئيسي في قضية اختطاف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، بعد نقله من السجن إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته.
وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2014، بعد اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين هم نفتالي فرنكل، جيل-عاد شاعر وإيال يفراح. وفي أعقاب ذلك، أقدم بن دافيد وشخصان آخران على اختطاف محمد أبو خضير، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وقتله.
وقبل يوم من الجريمة، حاول الثلاثة، بحسب التحقيقات، اختطاف طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في شارع في بيت حنينا.(بليغ صلادين)
نتنياهو يصل إلى قاعدة عسكرية في نيوجيرسي قبيل خطابه أمام الأمم المتحدة
هبط رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار عسكري بولاية نيوجيرسي، استعدادًا لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحسب التقرير، لم تهبط طائرة «جناح صهيون» في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، بسبب صعوبات في التنسيق مع السلطات الأمريكية، إضافة إلى مخاوف من أن يأمر عمدة نيويورك زهران ممداني الطائرة بالمغادرة فورًا وعدم انتظار عودة نتنياهو.
وفي خطوة غير مسبوقة، من المقرر أن تستمر زيارة نتنياهو إلى نيويورك بضع ساعات فقط، على أن يغادرها مساءً عائدًا إلى إسرائيل من دون المبيت فيها.ووفقًا لمسؤولين مطلعين على التفاصيل، فإن القرار اتُخذ وسط مخاوف من تنظيم احتجاجات خلال وجود نتنياهو في المدينة.
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: نتنياهو سيكشف للعالم معلومات جديدة وصادمة عن إيران
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكشف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن معلومات جديدة تتعلق بإيران، واصفًا إياها بأنها "صادمة"، والتي جاءت خلال مقابلة أجراها موفدنا بليغ صلادين.
وتأتي تصريحات السفير قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يركز رئيس الوزراء الإسرائيلي على التهديدات التي تقول إسرائيل إنها تواجهها من إيران، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة.
بولندا: قتيل و4 جرحى على الأقل في حادثة طعن داخل دير بنديكتيني جنوب البلاد
قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون على الأقل في حادثة طعن وقعت داخل دير للراهبات البندكتيات في جنوب بولندا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقالت الشرطة المحلية إنها ألقت القبض على مواطن أوكراني يبلغ من العمر 31 عامًا، فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الهجوم.
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الجيش الإسرائيلي: إحراق مركبة ورش عبارات على جدران في محيط قرية عطارة
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى، بأثر رجعي، بلاغًا وتوثيقًا لحادثة إحراق مركبة ورش عبارات غرافيتي في منطقة قرية عطارة التابعة للواء بنيامين.
وأضاف أن عناصر من شرطة لواء يهودا والسامرة سيدخلون المنطقة في وقت لاحق اليوم، تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، لجمع الأدلة والإفادات في إطار التحقيق الذي بدأ بالفعل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يدين بشدة مثل هذه الحوادث.
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قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يوم الخميس إن النواب الإيرانيين قدموا اقتراحاً لعزل وزير الخارجية عباس عراقجي بسبب المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تصفية محمود عبد الفتاح عوض، أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية استهدفته بمدينة غزة.
وبحسب الجيش، شارك عوض في احتجاز سبعة رهائن إسرائيليين داخل نفق تحت الأرض، وهم دانييلا جلبوع، كارينا أرييف، دورون شتاينبرخر، نعما ليفي، زيف برمان، عمري ميران وإيتان مور.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عوض عمل خلال الفترة الأخيرة على الدفع بمخططات لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين في إسرائيل، كما شارك في جهود الحركة لإعادة تأهيل قدراتها، في ما وصفه الجيش بأنه انتهاك ممنهج لوقف إطلاق النار.
وتأتي عملية التصفية في إطار العمليات الإسرائيلية الرامية إلى استهداف قيادات وعناصر الجناح العسكري لحماس، إلى جانب ما تقول إسرائيل إنه نشاط لإعادة بناء قدرات الحركة خلال فترة وقف إطلاق النار.
شنّ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوماً حاداً على الرئيس التركي أردوغان عقب خطابه في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بـ"سلطان من ورق، قوي في التحريض على معاداة السامية، لكنه ضعيف في الفعل". وأضاف كاتس أن "إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها، فنحن لسنا الأكراد العاجزين الذين يسيء إليهم في تركيا"، مشيراً إلى أن أردوغان امتنع عن الرد على إطلاق إيران صواريخ على بلاده .
نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) لقطات مصورة لهجوم على سفينة بريطانية في مضيق هرمز. وزعمت طهران أن السفينة انتهكت لوائح الملاحة وكانت تبحر في مسار تعتبره غير قانوني، ولذلك تعرضت للهجوم.
أعلن مكتب رئيس الحكومة أن بنيامين نتنياهو سيلقي كلمةً مساء اليوم الساعة التاسعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال زيارته المختصرة، سيلتقي نتنياهو برؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا، ونائب رئيس كولومبيا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن قواتهما نفذت، أمس، غارة جوية مركزة في خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل محمد أبو علوان، الذي وصفته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه مدير قسم الأموال في حركة حماس.
وبحسب الجيش والشاباك، كان أبو علوان مسؤولاً عن تحويل أكثر من مليار شيكل لتمويل أنشطة الحركة خلال فترة الحرب، كما عمل في الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل القدرات المالية والتنظيمية لحماس.
وأضاف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن أبو علوان واصل نشاطه في هذا المجال رغم وقف إطلاق النار، واتهمته بالعمل على استعادة قدرات الحركة في خرق ممنهج للاتفاق.
وتأتي العملية في إطار الجهود الإسرائيلية لاستهداف البنية المالية لحماس، ولا سيما الجهات التي تقول إسرائيل إنها تشارك في تمويل النشاط العسكري للحركة.
كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، هبطت طائرة صينية في طهران محملة بمكونات إلكترونية مخصصة لوزارة الدفاع الإيرانية لتصنيع أجزاء طائرات بدون طيار وأنظمة توجيه صواريخ. وتُعد هذه الشحنة واحدة من نحو 1300 شحنة "ذات استخدام مزدوج" من الصين إلى إيران هذا العام، والتي تُستخدم للالتفاف على العقوبات الأمريكية وغسل مليارات الدولارات من عائدات شراء النفط عبر بنوك صينية.
أفادت شبكة CNN، في رسالة من القائم بأعمال وزير البحرية، أن ثمانية من أفراد البحرية الأمريكية التابعين لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" حاولوا الانتحار. وقد وقعت هذه الحوادث أثناء مشاركة المجموعة في مهام قتالية ضد إيران، حيث أمضت حاملة الطائرات فترة قياسية في البحر.
خلص تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن المعركة في موقع «فِجّة» خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن الجيش أخفق في تنفيذ مهمة الدفاع، ولم يتمكن من منع السيطرة على الموقع أو تسلل المسلحين إلى كيبوتس بئيري.
ووفق نتائج التحقيق، قُتل 18 جندياً في المعركة، فيما اختُطف جنديان، وسط مؤشرات على وجود فجوات في الاستعداد على المستويين المنهجي والتكتيكي للتعامل مع هجوم مباغت واسع النطاق.
وأشار التحقيق أيضاً إلى وجود نواقص في وسائل القتال ومشكلات في البنية التحتية للموقع، ما أثر في قدرة القوات على مواجهة الهجوم.
وفي المقابل، أظهر التحقيق أن القوات التي خاضت المعركة أبدت، وفق الجيش الإسرائيلي، مستويات استثنائية من الشجاعة والتضامن، وخاضت القتال لساعات في مواجهة عشرات المسلحين، رغم الظروف الصعبة وحجم الهجوم.
أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن برنامج ذكاء اصطناعي تابع لشركة OpenAI قد اخترق موقع الرعاية الصحية الحكومي (Medicare) في يونيو/حزيران الماضي. وأوضح أن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لم تُبلغه بالاختراق إلا عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق من هذا الشهر، ويبدو أنه لم تُسرق أي معلومات شخصية خلال عملية الاختراق.
https://x.com/i/web/status/2101699416608674082
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