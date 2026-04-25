بريطانيا: السفارة الأمريكية تحثّ مواطنيها على توخي الحذر في الأحياء اليهودية

نصحت السفارة الأمريكية في لندن مواطنيها بتوخي مزيد من اليقظة عند السفر إلى المناطق ذات الكثافة السكانية اليهودية العالية، وذلك في ظل تصاعد الأعمال المعادية للسامية في المملكة المتحدة وعموم أوروبا.

وفي رسالة موجهة إلى المواطنين الأمريكيين، أشار مسؤولون دبلوماسيون إلى تزايد "التهديدات التي تستهدف المؤسسات اليهودية والأمريكية"، وحثّوهم على توخي الحذر الشديد في دور العبادة والمراكز المجتمعية والمناطق السياحية التي يرتادها المغتربون.

يأتي هذا التحذير في أعقاب سلسلة من الحوادث الأخيرة، بما في ذلك هجمات على معابد يهودية ومبانٍ مرتبطة بإسرائيل في العاصمة البريطانية. وقد كان حادث 19 أبريل/نيسان المنصرم، الذي أُلقيت فيه عبوة حارقة على معبد يهودي، صادماً بشكل خاص. وتتعامل السلطات البريطانية مع هذه التهديدات بجدية بالغة. وقد أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن "قلقه البالغ" إزاء احتمال تورط جماعات مرتبطة بإيران في هذه الأعمال. وأعلن عن نيته تعزيز التشريعات لمكافحة هذه الشبكات وتحسين سبل منع الهجمات.

وبعيدًا عن بريطانيا، يُعدّ هذا التحذير جزءًا من سياق دولي أوسع يتسم بارتفاع ملحوظ في الأعمال المعادية للسامية في السنوات الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، بلغت الحوادث مستويات قياسية، ما دفع بعض أفراد الجالية اليهودية إلى تغيير عاداتهم خوفًا على سلامتهم.