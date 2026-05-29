إيال زامير: القوات الإسرائيلية تواصل تقدمها في جنوب لبنان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، لبيوم الجمعة، إن "القوات البرية الإسرائيلية تواصل تقدمها وعملياتها في جنوب لبنان في إطار الحملة ضد حزب الله ".، وتابع "حزب الله تكبد خسائر فادحة منذ بدء القتال". وأضاف: "إن الخسائر التراكمية التي لحقت بحزب الله غير مسبوقة، بدءًا من آلاف العدائيين وصولًا إلى القادة المتوسطين والعاليين".

كما شدد إيال زامير على حرية الجيش الإسرائيلي في التحرك داخل المنطقة الأمنية المُنشأة في جنوب لبنان. ووفقًا له، فإن خط الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي "ذلا يُشكل قيدًا"ذ على العمليات العسكرية".

وقال: "أينما رصدنا تهديدًا، وأينما دعت الحاجة إلى القضاء عليه، سنتحرك. وأينما دعت الحاجة إلى مناورة عملياتية، سننفذها".

ربط رئيس الأركان بشكل مباشر بين العمليات ضد حزب الله والمواجهة الأوسع مع إيران، مؤكداً: "كل ضربة ضد حزب الله هي ضربة ضد المحور الإيراني وضد الاستثمارات الإيرانية في المنطقة".

وخلال زيارة لموقع عسكري إسرائيلي على الجانب اللبناني من جبل دوف، أكد زامير استمرار العمليات البرية بنشاط. وقال: "حتى الآن، تتقدم قواتنا وتواصل عملياتها".

وفي حين لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، أكد إيال زمير أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للرد على أي تطورات في الصراع.