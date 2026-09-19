نشر أولي: نتنياهو يقلّص زيارته إلى الولايات المتحدة؛ سيصل يوم إلقاء الخطاب ويغادر فور انتهائه.

أفادت قناة i24NEWS ، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُقلّص زيارته القصيرة أصلاً إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث سيصل مباشرةً إلى نيويورك يوم إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيغادر البلاد فوراً بعد ذلك.

وكان من المتوقع أن يبدأ نتنياهو جولته الدبلوماسية في الولايات المتحدة من ولاية تكساس، حتى قبل خطابه في نيويورك يوم الخميس. كما علمت i24NEWS من مصدرين مطلعين أن نتنياهو يعتزم لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل الخطاب، وذلك قبل الإعلان عن تقليص مدة الزيارة.

وفي يوليو/تموز المنصرم، ذكرت i24NEWS أن بنيامين نتنياهو فكّر في عدم إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكنه عدل عن رأيه بسبب فرصة المشاركة في الحملة الانتخابية. ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء إلى إسرائيل بحلول عيد المظال (سوكوت)، الذي يوافق اليوم التالي.