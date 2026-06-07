نشر أول: مراسلنا للشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية، عميحاي شتاين، نشر هذا المساء (الأحد) أن دول الـE3 (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) تعارض الاقتراح الأمريكي الذي سيُقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بيان صريح ينص على أن عدم التزام إيران بتعهداتها النووية سيؤدي إلى فرض عقوبات.

في الواقع، مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيناقش غداً قضية البرنامج النووي الإيراني. وُضعت على طاولة النقاش مسودة قرار أمريكي تم توزيعها على الدول الأعضاء في مجلس المحافظين. تطالب مسودة القرار إيران بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وكذلك بتقديم "معلومات دقيقة" حول مواقع المنشآت النووية التي تم قصفها وحول مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه.

وفقاً لمسودة النص، تلتزم إيران بتوفير معلومات دقيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تسجيل ومراقبة المواد والمنشآت النووية الخاضعة للرقابة على أراضيها، وكذلك بمنح الوكالة، دون تأخير، كل الوصول المطلوب من أجل التحقق من هذه المعلومات.

البند الأمريكي - والمعارضة الأوروبية

ذكر مصدران مطلعان على التفاصيل لـ i24NEWS أن الأمريكيين أرادوا أن تتضمن المسودة تصريحاً صريحاً بأن عدم التزام إيران بتعهداتها سيؤدي إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - خطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات وإجراءات إضافية ضدها. ومع ذلك، لم يُدرج هذا البند في الصيغة النهائية المتوقعة، وذلك بسبب معارضة دول الـE3 (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) - وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي.

أوضح الجانبان أن "الدول الأوروبية ليست لديها معارضة مبدئية لفكرة إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها تعتقد أنه في الوقت الحالي 'ليس الوقت المناسب'".