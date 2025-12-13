مسؤول غربي: بدون تفويض للقوة الدولية في غزة - الدول ستتردد في التدخل

أفاد مسؤول غربي لقناة i24NEWS اليوم (السبت) بوجود عقبات أمام بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال المصدر: "طالما لم يُشكّل مجلس سلام ومجلس تنفيذي، ولم تُمنح قوة الاستقرار الدولية تفويضاً واضحاً، فإن معظم الدول ستتردد كثيراً في إرسال قوات".

وتُثار تساؤلات حول تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ليس فقط في إسرائيل، بل أيضاً بين الدول الشريكة في مركز التنسيق في كريات جات.

عُقد هذا الأسبوع اجتماع قمة في الدوحة، قطر، لمناقشة مسألة استخدام القوة الدولية، حيث اتضح جلياً أن معظم الدول لا ترغب في إرسال قوات. ومن المرجح أن يتوقف الكثير على الخطوات اللاحقة واجتماع ترامب-نتنياهو في مارالاغو نهاية الشهر.