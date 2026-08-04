أثارت تصريحات رجل الدين الإيراني محمد باقر خرازي، المقرب بالمصاهرة من عائلة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، بعدما تحدث عن وجود خلافات داخل هرم السلطة، وادعى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوّح بالاستقالة عدة مرات منذ توليه منصبه.

وقال خرازي إن بزشكيان طرح فكرة الاستقالة أو أشار إليها نحو 28 مرة، مضيفًا أن المرشد الإيراني وجّه إليه رسالة حاسمة مفادها أن أي استقالة جديدة سيتم قبولها، بحسب ما نقل عنه.

وأوضح خرازي أن هذه الرسالة، التي قال إنها نُقلت إلى مسؤولين في الحكومة، دفعت الرئيس وعددًا من كبار المسؤولين إلى التراجع عن التلويح بالاستقالة وخفض حدة مواقفهم السياسية.

وأضاف رجل الدين الإيراني أن المرشد يعتزم إجراء تغييرات في بعض مراكز القرار، زاعمًا وجود توجه لإعادة ترتيب تركيبة المجلس الأعلى للأمن القومي وفريق التفاوض الإيراني، من دون صدور تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية بشأن هذه الادعاءات.

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كما تحدث خرازي عن تغييرات محتملة في قيادة المجلس الأعلى للأمن القومي، مدعيًا أن محمد باقر ذوالقدر قد يغادر منصبه وأن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد، قد يكون مرشحًا لخلافته، إضافة إلى الحديث عن تقليص دور وزير الخارجية عباس عراقجي في ملف المفاوضات.

في المقابل، أثارت هذه التصريحات انتقادات داخل إيران، حيث دعا الصحافي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي المؤسسات الرسمية إلى توضيح حقيقة ما ورد على لسان خرازي، محذرًا من أن نشر مثل هذه الادعاءات في الظروف الحالية قد يزيد من حدة التوترات السياسية.

وأشار زيد آبادي إلى أن خرازي سبق أن أثار جدلًا خلال السنوات الماضية بسبب تصريحات حادة تجاه معارضين وناشطين سياسيين، معتبرًا أن خلفيته السياسية تجعل تصريحاته بحاجة إلى تدقيق رسمي قبل اعتمادها.