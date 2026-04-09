مسؤول ايراني يدعو لتسريع أحكام الإعدام بحق محتجين وأوضاع مزرية في السجون

رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، دعا اليوم (الخميس) إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين ومصادرة ممتلكات "عملاء العدو" بموجب قانون تشديد العقوبات على التجسس. إيجئي، المعروف بقمعه العنيف للمعارضين منذ عام 1979، يشير إلى أن ضعف الجيش في الجبهة لن يؤدي إلى تخفيف القبضة الحديدية ضد الجمهور في الداخل.

بالتوازي، تدهورت الأوضاع في السجون إلى مستوى أزمة إنسانية. كشفت تقارير من سجن إيفين أنه في ذروة الحرب تم لحام أبواب الزنازين بقضبان حديدية لمنع الهروب في حال وقوع قصف.

يعاني المعتقلين من نقص حاد في الغذاء والعلاج الطبي، إلى جانب انتشار الأمراض المعدية. عقب تخلي بعض السجانين عن مواقعهم خلال القتال، تُدار المرافق من قبل فرق محدودة العدد ترد بعنف شديد على كل محاولة احتجاج.

التوتر في السجن أدى إلى اشتباكات شملت استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد السجناء. تظهر البيانات الرسمية أنه في عام 2025 نفذت إيران أكثر من 2000 عملية إعدام - وهو أعلى معدل عقوبات في العالم.