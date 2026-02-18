إشارة لإيران: عشرات الطائرات الحربية الأمريكية وصلت إلى الشرق الأوسط في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي الوقت نفسه، وصلت حاملة الطائرات "فورد"، التي في طريقها إلى المنطقة، وهي قرب المغرب بالفعل – ما يعني أن سرعة إبحارها أعلى مما كان يعتقد الجميع. التقديرات تشير إلى أنها ستصل إلى منطقتنا في بداية الأسبوع المقبل، ما سيتيح لها المشاركة في أي حدث – سواء بطريقة دفاعية أو هجومية.

مصادر أمريكية أشارت هذا المساء (الأربعاء) إلى حجم القوات الواسع، وذكرت في حديث مع مراسل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين أنه لا يتم جلب هذا العدد الكبير من القوات إلى المنطقة لكي ينتظروا على الأرض لأسابيع طويلة. في هذه التصريحات يقصدون الموعد النهائي الذي حدده ترامب لطهران - يقترب من نهايته.

على الرغم من كل شيء، لا يزال غير واضح ما إذا كان، ومتى، سيعلن ترامب عن عمل عسكري أمريكي في إيران. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المرة السابقة التي سجل فيها وجود قوة أمريكية كبيرة بهذا الشكل في المنطقة، خلال الحرب الأخيرة ضد طهران.

بالتوازي، في حين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه كان هناك تقدم في المحادثات في جنيف أمس، في طهران يخشون من أن الفجوة بين ما هم مستعدون لعرضه وبين ما واشنطن مستعدة لقبوله قد تكون غير قابلة للجسر، بحسب مصدر إيراني.

أفاد تقرير في وول ستريت جورنال أن قادة إيران يستعدون لاحتمال وقوع هجوم قد يضرب سلسلة القيادة لديهم. وكانت قوات الحرس الثوري الإسلامي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن نيتها إحياء استراتيجية "الدفاع الفسيفسائي" الخاصة بهم، والتي تمنح القادة حرية اتخاذ القرار وإصدار الأوامر لوحداتهم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الجمهورية الإسلامية أكثر قدرة على الصمود في وجه الهجمات الأجنبية.