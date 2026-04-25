هل ينهار الاتفاق مع لبنان؟ تحذيرات إسرائيلية: بدون ضغط أميركي “سينفجر”

أفادت هيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية ، مساء السبت، بوجود مخاوف متزايدة من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وذلك بعد أسبوع فقط من الإعلان عنه، في ظل استمرار التوترات الميدانية.

وبحسب المصادر، تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للتحرك ضد عناصر حزب الله في مناطق تقع خارج ما يُعرف بـ"الشريط الأمني" الذي تنتشر فيه القوات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، إلا أن إسرائيل تتهم حزب الله بخرق الاتفاق، مشيرة إلى تسجيل 16 خرقًا خلال أسبوع واحد.

وتصف مصادر أمنية إسرائيلية هذه الخروقات بأنها "تكتيكية"، وتشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وبالقرب من الحدود. في المقابل، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات تستهدف عناصر ومنشآت تابعة للحزب، في إطار ما يصفه بـ"الدفاع عن القوات".

وأكدت المصادر أن الوضع الميداني لا يزال معقدًا، محذّرة من أن غياب ضغط سياسي أميركي على الحكومة اللبنانية قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

في السياق ذاته، تشهد الساحة اللبنانية انقسامًا داخليًا بشأن مسار التفاوض مع إسرائيل. إذ تبدي أطراف مسيحية وسنية دعمًا نسبيًا للحوار في ظل الأوضاع الراهنة، فيما تبرز معارضة واضحة من جانب حزب الله وحلفائه.

ويُنظر إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الحليف السياسي لحزب الله، كشخصية محورية قد تلعب دورًا حاسمًا في مسار التطورات، وسط محاولات إقليمية ودولية لاستمالته والحد من نفوذ الحزب.

في موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن سوريا عززت وجودها العسكري على الحدود مع لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية معلومات عن محاولات لتهريب عناصر وأسلحة، بما في ذلك صواريخ وألغام، يُعتقد أنها متبقية من مخازن سابقة، في ظل سعي حزب الله لتعويض خسائره.