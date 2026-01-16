الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب، ولا تغييرات على التعليمات الموجهة للمدنيين

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "رفع مستوى جاهزيته العملياتية على امتداد حدود البلاد، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تتعلق بإيران". مؤطدا في الوقت نفسه على أنه" لم تُجرَ أي تغييرات، في هذه المرحلة، على التعليمات الموجهة للمدنيين".

وفي بيان مصور نُشر، اليوم الجمعة، قبيل عطلة نهاية الأسبوع، أشار المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي دفرين، إلى أن القوات الإسرائيلية "عززت قدراتها ورفعت مستوى جاهزيتها على جميع الجبهات" خلال الأسابيع الأخيرة. وشدد على أن الجيش يبقى على أهبة الاستعداد "في أي وقت وعلى نطاق واسع، دفاعيًا وهجوميًا".

وشدد على أن"رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، يُجري تقييمات أمنية مستمرة، تُدار الأوضاع بطريقة مدروسة ومهنية ومسؤولة، مع وجود القوات في حالة تأهب قصوى للاستجابة "لمجموعة واسعة من السيناريوهات".

إدراكًا منه لتزايد القلق الشعبي الناجم عن التهديدات الإيرانية بالرد في حال تصاعد التوتر الإقليمي، دعا إيفي ديفرين الإسرائيليين إلى توخي الحذر من الشائعات. وحثّ الجمهور على الحصول على المعلومات حصريًا من خلال القنوات العسكرية الرسمية.

وأكد قائلاً: "لا تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية"، مضيفًا أنه سيتم إبلاغ الجمهور "بشكل واضح ومنهجي" في حال استجدت أي تطورات في الوضع تستدعي ذلك.