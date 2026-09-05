وزير الحرب الأميركي:إذا أطلقت إيران النار على سفننا فسنقضي على ناقلات نفطها"

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم السبت، "إذا أطلقت إيران النار على سفننا فسنقضي على ناقلات نفطها"، مشيرا إلى أن"أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية وأن طهران ليس لديها قوات بحرية أو جوية لحماية أسطولها". فيما أقرت طهران عبر التلفزيون الإيراني أن "القوات الأميركية قصفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان".

وقالت سنتكوم إن "حاملة طائرات أميركية ومدمرة صواريخ موجهة نجحتا في تفادي عدة هجمات إيرانية غير مبررة. ولم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى.

جاء ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم) اليوم السبت أنها شنت غارات جوية على ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري ، بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية.وأضاف بيان سنتكوم أنه عقب الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت القيادة المركزية ناقلتي النفط التابعتين للحرس الثوري الإيراني، وهما ناقلة النفط "داوني" قبالة سواحل جزيرة خارك، وناقلة النفط "ستارك 1" قرب جاسك، بشكل نهائي.

كما دمّرت القوات الأميركية ناقلة النفط "كيلو" (المعروفة أيضاً باسم "نوكسن") في خليج عُمان، بعد أن استهدفتها في مواقع حيوية متعددة، ما أدى إلى تعطيلها تماماً بعد أن أُمر طاقمها بإخلاء السفينة.