مسؤول إسرائيلي أمني رفيع يعترف: "المسيرات المفخخة - مفاجأة حقيقية في ساحة المعركة"

طائرة مسيرة مفخخة، السلاح الجديد لحزب الله، تُطلق من مسافة، ترصد نقطة إخلاء قوة الجيش الإسرائيلي وتحاول "الانتحار" بدقة على القوة. أربع طائرات مسيرة اخترقت في منطقة الطيبة حيث تعمل الفرقة 36. اثنتان أخطأتا الهدف، واثنتان أصابتا بدقة: إحداهما، على طاقم دبابة الكتيبة 77. الرقيب عيدان فوكس، البالغ من العمر 19 عامًا من بتاح تيكفا، قُتل في المكان – وأصيب ستة مقاتلين – أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.

حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات مسيّرة مفخخة تتحدى الجيش الإسرائيلي. هذا جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المُسيّرة الرخيصة التي استخدمها في جولة القتال السابقة.

المسيّرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله بالكاد تحتاج إلى إشارة استقبال، ولذلك من الصعب التشويش على تردداتها. هي متصلة بألياف بصرية بعيدة، وبهذا لا يمكن تحويل مسارها بوسائل إلكترونية. هذه التكنولوجيا موجودة منذ حوالي نصف عقد في ساحة المعركة الدموية بين روسيا وأوكرانيا.

لكن في الجيش الإسرائيلي استيقظوا متأخرًا إلى حد ما. تلقينا العرض التֵּطبيقي لتحدي الطائرات المُسيّرة بالفعل على حدود مصر والأردن مع عمليات التهريب الجنائية. هناك جُلبت فرق خاصة من سلاح الجو للتعامل مع المشكلة. النجاح كان جزئيًا. الآن الحديث يدور عن عشرات الطائرات المُسيّرة الهجومية كل أسبوع في جميع جبهات القتال. بعضها يُلقي ذخائر، وأخرى تحاول الانفجار على القوات.

هكذا يصف التهديد مسؤول أمني كبير الموجود هذه الأيام في لبنان: "الطائرات المسيّرة المفخخة هي مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة. لم نكن مستعدين بشكل كافٍ لهذا التهديد، وفقط في بداية الحملة أنشأنا تدريبات للتعامل معها".

وزارة الأمن والصناعات الأمنية تدخل الآن في سباق الحماية واعتراض هذه الظاهرة، لكن في الوقت نفسه سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يفحص نفسه – لماذا بدأوا يأخذون التهديد على محمل الجد فقط بعد أن كلف حياة جنود ثمينة؟