ترامب عن مجتبى خامنئي: مصاب بشدة أو ربما مات… وإسرائيل لن تضرب إيران نووياً

تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي ، مشيراً إلى وجود تقارير متضاربة حول وضعه الصحي. وقال إن بعض المعلومات تشير إلى أنه فقد إحدى ساقيه وتعرض لإصابة خطيرة، بينما تذهب تقارير أخرى إلى القول إنه توفي، مضيفاً: "لا أحد يقول إنه بصحة كاملة، وهو لم يتحدث حتى الآن".

وفي سياق حديثه، نفى ترامب أي احتمال لاستخدام إسرائيل للسلاح النووي ضد إيران، مؤكداً أن "إسرائيل لن تستخدم أسلحتها النووية ضد إيران أبداً"، وذلك رداً على سؤال حول تقييمات استخباراتية محتملة بهذا الشأن.

كما تطرق ترامب إلى العمليات العسكرية ضد إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 7 آلاف موقع داخل إيران، مشيراً إلى أن القوات الأميركية دمرت قدرات جوية وبحرية وأنظمة دفاع جوي إيرانية. وأضاف أن الهجمات أدت إلى انخفاض إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة تقارب 90%، وتراجع هجمات الطائرات المسيّرة بنحو 95%، واصفاً إيران بأنها أصبحت "نمرًا من ورق".

وفي ملف الملاحة البحرية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن فرنسا قد تساعد في إعادة فتح مضيق هرمز ، مشيراً إلى أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي مؤخراً حول هذا الموضوع، معتبراً أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع الوضع حتى دون دعم واسع من حلفائها.