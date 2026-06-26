ألمانيا: محاكمة رجلين بتهمة التخطيط لمؤامرات معادية للسامية مرتبطة بإيران

بدأت اليوم الجمعة في هامبورغ محاكمة رجلين يُشتبه في تخطيطهما لهجمات ضد شخصيات ومصالح يهودية في ألمانيا لصالح المخابرات الإيرانية. ويواجه المتهم الرئيسي، علي س.، وهو مواطن دنماركي، تهم التجسس والشروع في القتل والشروع في الحرق العمد والتخريب. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد راقب فولكر بيك، العضو السابق في البرلمان عن حزب الخضر ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، ضمن مؤامرة لاغتياله.

كما يُتهم بجمع معلومات عن جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بالإضافة إلى معلومات عن اثنين من أصحاب المتاجر اليهود في برلين، وذلك في إطار التخطيط لهجمات حرق عمد. ويزعم المدعون الألمان أن علي س. كان يعمل لصالح المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكان على صلة وثيقة بفيلق القدس، وحدته النخبوية. أما شريكه الأفغاني المزعوم، تواب م.، فيُحاكم بتهمة الشروع في القتل.

وكان قد ألقي القبض على الرجلين في الدنمارك عام 2025 قبل تسليمهما إلى ألمانيا. في بداية المحاكمة، حضر فولكر بيك إلى قاعة المحكمة تحت حماية الشرطة. وقد آثر المتهمان الصمت. من جانبها، رفضت السفارة الإيرانية في برلين الاتهامات، واصفةً إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" بتحريض من "أعداء إيران".