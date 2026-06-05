وفد حماس يصل القاهرة للقاء الفصائل: بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، اليوم الجمعة، من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء .

وقالت حركة حماس في بيان، إن "الوفد يرأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية"، مشيرا إلى أنه "من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام"، وتابعت "الوفد سيجري لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، كشفت المصادر أن غداً السبت ستبدأ جولة المفاوضات في العاصمة الإدارية بالقاهرة، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. وأشارت المصادر إلى أن "أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من القطاع ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي"