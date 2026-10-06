تنياهو عن سيناريو اختطاف جنود في غزة : "حماس ستحاول تحدينا - نحن مستعدون لذلك"
وجه كاتس بتعزيز الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة قبيل السابع من أكتوبر• أعمال شغب في موديعين: مئات المتظاهرين عرقلوا اعتقال جندي فار، الذي أُفرج عنه بتوصية من الشرطة • أخبار الوقت الحقيقي
أخبار في الوقت الحقيقي، 6.10.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات متواصلة وأهم العناوين.
على جدول الأعمال:
- بعد الكشف في قناة i24NEWS: أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي برفع مستوى التأهب "لأي سيناريو محتمل في غزة".
- أعمال شغب في موديعين: تدخل مئات المتظاهرين في عملية اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية، أُطلق سراحه بناءً على توصية الشرطة.
- مسؤولون أمريكيون لشبكة "سكاي نيوز": أجلت الولايات المتحدة قاذفاتها من القاعدة البريطانية بسبب بلاغ عن تهديد من إيران.
- الجيش السعودي يعلن: "هاجمنا منصات إطلاق صواريخ ومستودع أسلحة في صنعاء".
سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل يزورون نير عوز لإحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر
وصل سفراء وسفيرات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى إسرائيل إلى كيبوتس نير عوز، في زيارة تذكارية لإحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات على هجوم السابع من أكتوبر.
وقاد الزيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ميخائيل مان، الذي بادر إلى تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية لسفراء الاتحاد الأوروبي هذا العام في كيبوتس نير عوز.
وشملت الزيارة جولة في الكيبوتس، بهدف إحياء ذكرى ضحايا الهجوم وتكريم من فقدوا حياتهم، في إطار مراسم سنوية ينظمها سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.
وتأتي الزيارة قبل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، التي شكّلت محطة محورية في العلاقات الإسرائيلية الأوروبية والتطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة منذ ذلك الحين.
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نتنياهو يحسم اتفاق فائض أصوات بين الليكود والصهيونية الدينية قبل الانتخابات
ويهدف الاتفاق، وفق المعطيات الواردة، إلى مساعدة الصهيونية الدينية على تجاوز نسبة الحسم وتجنب تراجع قوتها الانتخابية أو مواجهة خطر عدم دخول الكنيست، في ظل المنافسة مع حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير.
وتأتي الخطوة في إطار الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية، وسط مساعٍ داخل أحزاب اليمين لترتيب اتفاقات فائض الأصوات وتعظيم الاستفادة من الأصوات التي لا تتحول مباشرة إلى مقاعد.
ويُعد اتفاق فائض الأصوات آلية انتخابية تسمح لحزبين متفقين بتجميع الأصوات المتبقية لديهما بعد توزيع المقاعد، ما قد يمنح أحدهما فرصة إضافية للحصول على مقعد بحسب نتائج الانتخابات وتوزيع الأصوات.
ويأتي اتفاق الليكود والصهيونية الدينية بعد نقاشات داخل معسكر اليمين بشأن التحالفات الانتخابية، فيما تظل المنافسة بين مختلف أحزاب المعسكر عاملًا مؤثرًا في شكل القوائم والاتفاقات قبل الاقتراع.حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار توقيع اتفاق فائض أصوات بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية، في خطوة انتخابية تهدف إلى تعزيز فرص الحزبين في الاستفادة من الأصوات المتبقية بعد توزيع المقاعد في الكنيست.
وجاء القرار بعد نقاشات سياسية جرت في قيادة الليكود، حيث خلص الحزب، بحسب التقرير، إلى أن الصهيونية الدينية تحتاج إلى الاتفاق أكثر من أي طرف آخر في المعسكر السياسي نفسه.
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بعد الكشف على قناة i24NEWS: كاتس يُصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي برفع مستوى التأهب "لكل سيناريو محتمل في غزة"
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي برفع مستوى التأهب والاستعداد لكل سيناريو محتمل في غزة قبل السابع من أكتوبر، الذي يوافق غدًا، في ضوء المعلومات الواردة حول نوايا حماس لمحاولة شن هجمات وهجمات إرهابية ضد قواتنا في غزة في ذلك اليوم. وشدد وزير الدفاع على ضرورة الاستعداد للأسوأ والتحرك بقوة كبيرة في مواجهة أي معلومات أو تحذيرات لإحباط أي تهديد، بالإضافة إلى النشاط المكثف الجاري اليوم. لا قدر الله، إذا تعرضت قواتنا لأي أذى، فإن حماس وسكان غزة هم من سيدفعون الثمن الباهظ - بشكل يفوق كل تصور - كما أوضح كاتس ونتنياهو هذا الأسبوع خلال زيارتهما لموقع كيسوفيم الحدودي على غزة برفقة اللواء في القيادة الجنوبية.
للتذكير، كشفت قناة i24NEWS سابقًا عن إصدار تعليمات للقوات بالاستعداد إلى أقصى حد ممكن لاحتمال قيام حماس بشن هجوم اختطاف من أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الواقعة على الخط الأصفر. وفي الليلة الماضية، أكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، هذا الكشف خلال اجتماع للمجلس السياسي الأمني.
صرح المتحدث العسكري السعودي: "خلال عملية بحرية في الحديدة باليمن، تم إحباط تهديدات وأسلحة هجومية في جنوب البحر الأحمر لحماية الممر الملاحي في باب المندب. وفي الوقت نفسه، قمنا بتدمير منصات إطلاق صواريخ باليستية ومستودع أسلحة في العاصمة صنعاء كان يضم نحو 20 صاروخاً"
صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة سكاي نيوز بأن الولايات المتحدة أجلت قاذفاتها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، ويعود ذلك جزئياً إلى تقرير عن تهديد من إيران بتنفيذ هجوم محتمل بطائرة مسيرة على القاعدة.
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أعمال شغب في موديعين: عرقل مئات المتظاهرين عملية اعتقال منشق، أُطلق سراحه بناءً على توصية الشرطة.