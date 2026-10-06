سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل يزورون نير عوز لإحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر

وصل سفراء وسفيرات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى إسرائيل إلى كيبوتس نير عوز، في زيارة تذكارية لإحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات على هجوم السابع من أكتوبر.

وقاد الزيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ميخائيل مان، الذي بادر إلى تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية لسفراء الاتحاد الأوروبي هذا العام في كيبوتس نير عوز.

وشملت الزيارة جولة في الكيبوتس، بهدف إحياء ذكرى ضحايا الهجوم وتكريم من فقدوا حياتهم، في إطار مراسم سنوية ينظمها سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

وتأتي الزيارة قبل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، التي شكّلت محطة محورية في العلاقات الإسرائيلية الأوروبية والتطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة منذ ذلك الحين.