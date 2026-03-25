نتنياهو يكثف الهجمات على إيران خشية وقف إطلاق النار

إفادت وسائل الإعلام الأمريكية مساء اليوم (الأربعاء) بأن هناك مخاوف في إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة شهر من أجل بدء محادثات مع إيران.

في صحيفة نيويورك تايمز يُفيدون بأن إسرائيل قلقة من إمكانية إبرام صفقة في الوقت الذي لم تحقق فيه بعد أهدافها الرئيسية من الحرب - القضاء على تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي وتهيئة الظروف التي تمكن الشعب الإيراني من الانتفاض ضد حكومته.

صرح مسؤولون إسرائيليون رسميون لصحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أمر أمس ببذل كل جهد ممكن لتدمير أكبر قدر ممكن من صناعة السلاح الإيرانية خلال الـ48 ساعة القادمة.

تعليمات نتنياهو صدرت بعد أن تلقت إسرائيل نسخة من المقترح الأمريكي المكوّن من 15 نقطة لإيران. جاء ذلك في أعقاب إحاطات قدمها قادة كبار، من بينهم قادة سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، بشأن أهداف لا تزال قابلة للهجوم، وذلك بحسب ما قاله المصدران.

وقال المسؤولون والشخصان المطلعان على الأمر إن التسرع والمهلة الزمنية يعكسان مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أن الرئيس ترامب قد يعلن عن محادثات سلام في أي لحظة.