بعد إعلان فتح مضيق هرمز: تراجع أسعار النفط

أفادت "بلومبرغ" بأن أسعار النفط تراجعت بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 9.4% إلى 85.82 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت بأكثر من 11% ليصل إلى نحو 88 دولاراً للبرميل في لندن، مما قلّص مكاسبه منذ اندلاع حرب إيران. وكانت إعادة فتح مضيق هرمز القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لترمب، إذ أن ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، ألحق به أضراراً سياسية وأثار استياء حلفاء واشنطن في آسيا وأوروبا.