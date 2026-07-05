تواصل الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين إسرائيل ولبنان إثارة ردود فعل واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، في ظل استمرار الجدل حول تداعياتها السياسية والأمنية ومستقبلها في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن موقفه لا يرتبط بمشاعر أو مواقف عاطفية تجاه إسرائيل، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في البحث عن حلول تضع حداً للصراعات والحروب المتكررة.

وأضاف عون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أنه منفتح على أي مبادرة أو اتفاق يمكن أن يسهم في إخراج لبنان من دوامة النزاعات المستمرة، داعياً منتقدي الاتفاق إلى تقديم بدائل عملية قابلة للتطبيق.

وكان الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان قد أُعلن عنه في أواخر يونيو/حزيران الماضي برعاية أمريكية، ويشمل آلية تدريجية مرتبطة بترتيبات أمنية في جنوب لبنان، وسط تباين واضح في المواقف اللبنانية والعربية تجاهه.

وفي الداخل اللبناني، لا تزال الساحة السياسية تشهد انقساماً حول الاتفاق، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن استمرار التباينات بين قوى وشخصيات سياسية بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة وتداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تتحدث عن تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى دفع مسارات سياسية أوسع في المنطقة، تشمل ملفات تتعلق بلبنان وإيران وترتيبات الحدود الشمالية.