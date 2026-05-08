سُجِّلت الليلة (الجمعة) ليلة من التوتر الشديد عندما تبادلت قوات الجيش الأمريكي وإيران إطلاق النار المباشر في المجالين البحري والبري. وفقًا لتقارير القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، تعرضت ثلاث مدمرات صواريخ لهجوم بصواريخ، طائرات بدون طيار وقوارب سريعة أثناء عبورها المضيق. ردت القوات الأمريكية بهجمات للدفاع عن النفس ضد مواقع إطلاق، مراكز قيادة ومنشآت استخبارات إيرانية على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك في جزيرة قشم وموانئ بندر خمير وسيريك.

رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تطرق للأحداث وأوضح أن المدمرات لم تتضرر، بينما القوات الإيرانية تكبدت خسائر جسيمة. وكتب ترامب: "دمرناهم مع العديد من الزوارق، وتم إسقاط الطائرات المسيرة كالفراشات إلى قبورها"، وأضاف: "إيران تقاد من قبل مجانين - سنضربهم بقوة إذا لم يوقعوا على اتفاق - وبسرعة!". في مقابلة مع شبكة ABC، أوضح الرئيس أنه رغم تبادل إطلاق النار، فإنه يعتبر الهجمات "صفعة خفيفة"، وادعى أن وقف إطلاق النار الواسع في المنطقة لا يزال قائماً.

من جهة أخرى، عرضت طهران رواية تصعيدية واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال استهداف ناقلة نفط إيرانية ومنشآت مدنية. وادعى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أنه تم تنفيذ "عملية انتقامية" ضد سفن أمريكية وألحقت بها أضراراً كبيرة. ومع ذلك، أشارت تقارير لاحقة في وسائل إعلام محسوبة على الحرس الثوري إلى أن الوضع على الأرض قد هدأ، وأنه في هذه المرحلة لا يُعرف عن وقوع إصابات بين السكان المدنيين في مناطق الاستهداف.

خلفية تبادل النيران الحالي تأتي في ظل محاولات مستمرة من قبل الجيش الأمريكي لفرض السيطرة على الممرات البحرية الدولية في مضيق هرمز في مواجهة التهديدات الإيرانية. وقد شدد في القيادة المركزية الأمريكية على أنه رغم الهجمات الدقيقة ضد بنى الإرهاب التحتية، فإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب شاملة وليست معنية بتصعيد إضافي، لكنها ستبقى مستعدة وجاهزة للدفاع عن قواتها وعن حرية الملاحة في منطقة الخليج.