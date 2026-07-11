تعهد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالانتقام لمقتل والده علي خامنئي، إضافة إلى قتلى سقطوا في المواجهات الأخيرة، مؤكدًا أن الرد "سيُنفذ" سواء كان موجودًا في منصبه أم لا.

وقال خامنئي في رسالة نشرها السبت إن إيران ستنتقم "لدماء الشهداء"، مضيفًا أن المسؤولين عن عمليات القتل، بحسب قوله، "معروفون لدى السلطات الإيرانية"، وأنهم سيحاسبون على أفعالهم.

وأضاف أن تنفيذ الرد لا يعتمد على وجوده شخصيًا أو وجود أي مسؤول آخر، مشيرًا إلى أن "أشخاصًا من أنصار الحرية حول العالم" سيشاركون في تنفيذ ما وصفه بـ"المهمة".

وجاءت تصريحات خامنئي بالتزامن مع تصعيد مسؤولين إيرانيين آخرين لهجتهم تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن طهران ستعمل على ملاحقة من تعتبرهم مسؤولين عن "جرائم حرب" خلال المواجهات الأخيرة، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران.

وأشار إجئي إلى أن النيابة العامة الإيرانية وأجهزة مختصة في السلطة القضائية تعمل على جمع أدلة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، تشمل ملفات مرتبطة بمقتل علي خامنئي وهجمات أخرى اتهمت بها طهران خصومها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران وخصومها، وسط مخاوف من انعكاس الخطاب التصعيدي على الوضع الأمني في المنطقة.