يبدو أن دونالد ترامب مصمم على تذكير الجميع بأنه لا يزال اللاعب الرئيسي في الوضع الإسرائيلي. فمن خلال نشره مقالاً على موقع "تروث سوشيال" يدّعي فيه أنه "يمسك بزمام الأمور" في حملة بنيامين نتنياهو الهشة لإعادة انتخابه، يوجه الرئيس الأمريكي رسالة سياسية واضحة إلى إسرائيل.

منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أوضح ترامب أولوية واحدة، هي إنهاء الحرب مع إيران بشكل نهائي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وخفض أسعار النفط، وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي هذه الاستراتيجية، يُنظر إلى أي مبادرة إسرائيلية قد تُهدد الاتفاق على أنها تهديد.

وقد أعرب دونالد ترامب علنًا عن استيائه من بعض العمليات الإسرائيلية، ولا سيما الضربات التي نُفذت في لبنان وبيروت عشية الاتفاق النووي الإيراني. وهو يدعو الآن إلى نهج أكثر "عقلانية" وتوازنًا. وقال لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان": "لدي علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر عقلانية".

لا يستبعد الرئيس الأمريكي دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في الخريف، لكنه يحرص على إبقاء الأمر غامضًا. فقد أشار قائلًا: "عليّ أن أرى من سيترشح"، مُلمحًا إلى مرشحين محتملين آخرين مثل نفتالي بينيت أو غادي آيزنكوت. هذا الغموض أداةٌ فعّالة. ففي نظر العديد من المراقبين، قد يؤدي سحب ترامب لدعمه إلى إضعاف رئيس الوزراء الذي يواجه بالفعل انتقادات من المعارضة وانقسامات داخل ائتلافه، حيث يتحدى شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير علنًا بعض الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ويبقى أن نرى ما إذا كان دونالد ترامب يحاول ببساطة الضغط على بنيامين نتنياهو، أم أنه يفكر جديًا في دعم شخصية إسرائيلية أخرى أكثر توافقًا مع رؤيته لخفض التصعيد الإقليمي السريع.