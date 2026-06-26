الجيش الإسرائيلي: مقتل سبعة عناصر من حزب الله في غارة جوية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي قضى على سبعة عناصر من حزب الله في غارة جوية نُفذت صباح الجمعة في جنوب لبنان، قرب المنطقة العازلة التي أقامتها إسرائيل. ورصد جنود من وحدة إيغوز الخاصة (وحدة الكوماندوز) العناصر قرب قرية المنزلة أثناء نقلهم أسلحة إلى مبنى يُستخدم كمركز قتالي ومراقبة.

وذكر الجيش أن العناصر كانوا يستعدون لشن هجمات على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الأسلحة التي أُدخلت إلى المبنى، بالإضافة إلى نشاط عناصر حزب الله، شكّلت تهديدًا مباشرًا للجنود.

وبعد رصد القوات البرية للعناصر، تدخل سلاح الجو الإسرائيلي واستهدف المجموعة، ما أسفر عن القضاء على العناصر السبعة. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المتواصلة ضد منشآت حزب الله وعناصره الذين يُشكلون تهديدًا مباشرًا لقواته العاملة على طول الحدود مع لبنان.