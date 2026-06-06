تقرير: واشنطن تدرس استخدام أموال إيرانية مجمدة لتعويض دول الخليج

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إتاحة استخدام أصول إيرانية مجمدة لمساعدة دول الخليج على تغطية تكاليف الأضرار المرتبطة بالهجمات أو الأنشطة التي تُنسب إلى إيران، في إطار نقاشات تجري داخل الإدارة الأمريكية بشأن آليات التعويض وإعادة الإعمار.

وبحسب المصدر، تبحث واشنطن سبل توظيف هذه الأصول لدعم حلفائها في الخليج في مواجهة التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية الناجمة عن أي هجمات مستقبلية، مع دراسة إمكانية توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل أضراراً وقعت في السنوات الماضية.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تقيّم حالياً الجوانب القانونية والمالية المرتبطة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة، بما ينسجم مع القوانين الأمريكية والعقوبات المفروضة على طهران.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلّف فريقاً مختصاً بدراسة حجم الأضرار التي لحقت بدول الخليج جراء الهجمات أو الأنشطة المرتبطة بإيران، وإعداد تقديرات مالية يمكن الاستناد إليها في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالتعويضات.

وتأتي هذه المناقشات في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في منطقة الخليج، وسط مساعٍ أمريكية لتعزيز الدعم المقدم لحلفائها الإقليميين وحماية استقرار المنطقة.