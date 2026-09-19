النائب الأمريكي براد شيرمان يحذر: "لا يمكن لإسرائيل البقاء دون أصدقاء في العالم"

حذّر النائب الأمريكي براد شيرمان القادة الإسرائيليين من أن تدهور الرأي العام قد يهدد ليس فقط المساعدات المالية السنوية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، بل أيضاً قدرة البلاد على الحصول على الأسلحة الأمريكية والدعم الدبلوماسي.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس"، حثّ شيرمان -وهو ديمقراطي يمثل ولاية كاليفورنيا- "كل مسؤول وناخب إسرائيلي" على مشاهدة تقرير لشبكة "سي إن إن" (CNN) يرصد تراجعاً حاداً في صورة إسرائيل الإيجابية لدى الأمريكيين. وأشار شيرمان إلى ضرورة ترجمة المقطع إلى اللغة العبرية ليتسنى للإسرائيليين فهم حجم المخاطر المحدقة بهم بشكل أفضل.

وذكر شيرمان أنه طرح هذه القضية خلال محادثة مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، معتبراً أن السفير ومعظم الإسرائيليين لا يدركون تماماً العواقب المحتملة لتزايد العزلة الدولية. وكتب شيرمان، في إشارة إلى المساعدات الأمنية الأمريكية التقليدية طويلة الأمد: "الأمر لا يقتصر على المساعدات السنوية المعتادة البالغة 3.8 مليار دولار، بل يتعلق أيضاً بإمكانية الحصول على الأسلحة الأمريكية والدعم الدبلوماسي".

واعتبر النائب أن إسرائيل أخفقت في اتخاذ خطوات أساسية لتحسين مكانتها في الخارج، بما في ذلك توفير التمويل الكافي لوزارة الخارجية. كما وجه انتقادات لاذعة لضم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية، واصفاً إياه بأنه يمثل "تهديداً وجودياً"، وقال شيرمان: "لا يمكن لإسرائيل البقاء دون أصدقاء في العالم".

وأقر شيرمان بأن الإسرائيليين قد ينظرون إلى الكثير من المشاعر المناهضة لإسرائيل -سواء حول العالم أو داخل النظام السياسي الأمريكي- على أنها غير مبررة. لكنه حذّر من أن الاعتقاد بأن تصرفات إسرائيل لا تتطلب مزيداً من التوضيح لمجرد أن الإسرائيليين يرونها مبررة، يعكس ما وصفه بـ "الجهل بالتاريخ اليهودي".

كما سلط الضوء على أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الأعمال ستستمر ما لم تتولَّ مسؤولية معالجتها وزارات يقودها مسؤولون ملتزمون حقاً بوقفها.

وربط شيرمان هذه القضية بتدهور المواقف الأمريكية تجاه إسرائيل، مستشهداً بتقرير "سي إن إن" الذي وصف التحول في المواقف بأنه يتجاوز الديمقراطيين والتيار اليساري ليشمل قاعدة الناخبين الأوسع. ووفقاً لما نقله شيرمان، أظهرت استطلاعات الرأي تحولاً في المواقف ضد إسرائيل بمقدار 67 نقطة.

وكتب قائلاً: "إن أرقام استطلاعات الرأي التي أوردتها ’سي إن إن‘ ستزداد سوءاً طالما استمر عنف المستوطنين".