تقرير: ترامب يوافق على اتفاق نووي مدني مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم

أفاد "وول ستريت جورنال" الليلة (الأربعاء) أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب صادق على اتفاق نووي مدني مع السعودية، سيكون ساري المفعول لمدة 30 عامًا. ووفقًا للتقرير، ستساعد الولايات المتحدة السعودية في إقامة برنامج نووي - والأكثر أهمية: في إطار الاتفاق سيتم أيضًا إنشاء منشأة سعودية-أمريكية لتخصيب اليورانيوم على أرض المملكة.

الاتفاق يمنح السعودية برنامجًا نوويًا سلميًا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، حيث ستُعطى الشركات الأمريكية الدور الرئيسي، بينما سيتم استبعاد المنافسين الأجانب من المشروع.

البند الرئيسي: شركات أمريكية ستبني منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذا حدد بحث مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية أن هناك حاجة لذلك. الإدارة الأمريكية تدعي أن مجرد المشاركة الأمريكية تشكل آلية حماية ضد الاستخدام العسكري.

سيتلقى الكونغرس الاتفاقية خلال أيام، ولكن من أجل تعطيلها يتطلب الأمر قرارًا مشتركًا وأغلبية ثلثين يمكنها التغلب على الفيتو الرئاسي - وهو سقف يجعل رفض الاتفاقية شبه مستحيل.

من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على الاتفاق غداً مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.