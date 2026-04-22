وزير خارجية إسرائيل: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان وهو عقبة أمام السلام

ساعر يؤكد أن الخلافات الحدودية قابلة للحل ويحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل أي مسار نحو التطبيع

i24NEWS
دقيقة 1
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر - أرشيفYonatan Zindel/Flash 90

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان، في خطوة وصفها بـ“التاريخية”، وذلك بعد أكثر من أربعة عقود من غياب الحوار المباشر بين الجانبين.

وجاءت تصريحات ساعر خلال كلمة ألقاها في مقر بيت الرئيس، بحضور الرئيس إسحاق هرتسوغ وسفراء أجانب، بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال.

واعتبر ساعر أن العقبة الرئيسية أمام السلام لا تكمن في الخلافات الحدودية، مشيرًا إلى أنها “محدودة وقابلة للحل”، بل في دور حزب الله، الذي وصفه بأنه “عدو مشترك” لإسرائيل ولبنان.

وأضاف أن الحزب “يهدد سيادة لبنان ويقوّض استقراره”، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى التعاون لمواجهة ما وصفه بـ“هيمنة إيران” داخل البلاد.

وأكد وزير الخارجية أن إسرائيل تسعى إلى “سلام حقيقي قائم على الأمن”، مشددًا على أن تحقيقه يتطلب “صبرًا استراتيجيًا” واستعدادًا لمواجهة التهديدات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُتوقع فيه انطلاق جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، وسط توترات إقليمية مستمرة وتعقيدات سياسية تحيط بالملف اللبناني.

