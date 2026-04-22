أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان، في خطوة وصفها بـ“التاريخية”، وذلك بعد أكثر من أربعة عقود من غياب الحوار المباشر بين الجانبين.

وجاءت تصريحات ساعر خلال كلمة ألقاها في مقر بيت الرئيس، بحضور الرئيس إسحاق هرتسوغ وسفراء أجانب، بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال.

واعتبر ساعر أن العقبة الرئيسية أمام السلام لا تكمن في الخلافات الحدودية، مشيرًا إلى أنها “محدودة وقابلة للحل”، بل في دور حزب الله، الذي وصفه بأنه “عدو مشترك” لإسرائيل ولبنان.

وأضاف أن الحزب “يهدد سيادة لبنان ويقوّض استقراره”، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى التعاون لمواجهة ما وصفه بـ“هيمنة إيران” داخل البلاد.

وأكد وزير الخارجية أن إسرائيل تسعى إلى “سلام حقيقي قائم على الأمن”، مشددًا على أن تحقيقه يتطلب “صبرًا استراتيجيًا” واستعدادًا لمواجهة التهديدات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُتوقع فيه انطلاق جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، وسط توترات إقليمية مستمرة وتعقيدات سياسية تحيط بالملف اللبناني.