اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في دول المنطقة وإبقاء جيرانها في حالة ضعف وانقسام، محذراً من أن أي تحرك عسكري إسرائيلي جديد في سوريا قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة «تي جي آر تي خبر» التركية مساء السبت، إن إسرائيل تستغل التوترات بين بعض المجموعات الدرزية والسلطات السورية في دمشق لتهيئة الظروف أمام تدخل عسكري محتمل في جنوب سوريا.

وزعم الوزير التركي أن إسرائيل تقدم الدعم العسكري لإحدى المجموعات الدرزية في المنطقة، بما يشمل نقل الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات بصورة أسبوعية، مدعياً أن هذه المجموعة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري وتوفير ذريعة لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

وأوضح فيدان أن المجتمع الدرزي في جنوب سوريا ينقسم، بحسب تقديراته، إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تدعم اثنتان منها الحكومة السورية وتعارضان إسرائيل، بينما تحظى المجموعة الثالثة بدعم إسرائيلي.

وحذر من أن هذا السيناريو لن يقتصر على سوريا، بل قد يقود إلى مواجهات جديدة وأزمات إقليمية ومزيد من عدم الاستقرار. وأضاف أن أنقرة نقلت تحذيراتها إلى حلفائها في المنطقة والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

إسرائيل لا تريد جيراناً أقوياء

وفي انتقاداته للسياسة الإسرائيلية، قال فيدان إن إسرائيل لا ترغب في وجود دول قوية ومستقرة في محيطها، بل تفضّل دولاً تعاني من الانقسامات والأزمات الداخلية، مؤكداً أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً من دون حل الدولتين.

كما تطرق إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، متهماً إسرائيل بعرقلة إدخال وحدات سكنية جاهزة لتوفير المأوى للنازحين، رغم عرض تركيا نقل آلاف الوحدات التي استخدمت لإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقال إن سكان القطاع يواجهون الفيضانات والعواصف والبرد داخل الخيام، مشيراً إلى أن المساعدات الغذائية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وحذر من أن الأطراف التي ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما وصفه بـ«الإبادة الجماعية» في غزة ستواصل دفع ثمن سياسي.

فيدان ينتقد الدور الأميركي في الحرب مع إيران

وفي ما يتعلق بالحرب مع إيران، أثار فيدان تساؤلات بشأن المصالح التي تدفع الولايات المتحدة إلى الانخراط في المواجهة، معتبراً أن واشنطن تواجه أسئلة متزايدة حول ما إذا كانت تتحرك وفق مصالحها أم لخدمة إسرائيل.

وقال: «أميركا أولاً أم إسرائيل أولاً؟»، محذراً من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تواجه طريقاً مسدوداً، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضروري ليس فقط لإعادة فتح المضيق، بل أيضاً للحد من الأزمة المالية العالمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدول.

وكشف فيدان أنه أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء القطري في إطار جهود الوساطة، داعياً إلى منع شن هجوم أميركي جديد على إيران.

التعاون الدفاعي مع السعودية والخلاف مع واشنطن

وفي سياق آخر، تطرق وزير الخارجية التركي إلى التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان، موضحاً أنه لم يُتخذ قرار بإرسال قوات تركية إلى اليمن، لكنه أكد أن أنقرة تساعد في تعزيز الدفاعات السعودية من خلال أنظمة الدفاع الجوي وقدرات الحرب الإلكترونية.

أما بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، فأشار فيدان إلى ضرورة معالجة الخلافات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على تركيا وبرنامج مقاتلات "إف-35".

وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب ساعدت البلدين على تجاوز خلافات متعددة، بعضها عولج بعيداً عن الأضواء.