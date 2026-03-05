اتساع رقعة الهجمات: مسيّرة إيرانية تتحطم داخل مطار في أذربيجان | توثيق

تحطمت اليوم (الخميس) طائرة مسيرة أطلقت من إيران على مبنى صالة الركاب في مطار نخجوان بأذربيجان، مما أدى إلى انفجار ودمار كبير في المكان.

تحطمت طائرة مسيّرة أخرى بالقرب من مدرسة في قرية شكرباد في البلاد، وأصيب شخصان، وتم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية. وأوضحت أذربيجان أن الدولة تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات رد مناسبة.

هذه جبهة إضافية تفتحها إيران في الحرب الحالية. كما أن إيطاليا تخطط لإرسال مساعدات في مجال الدفاع الجوي لدول الخليج ردًا على الهجمات الجوية الإيرانية، حسبما قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. في تصريحاتها، شددت ميلوني على قلق روما بشأن أمن مواطنيها وقواتها في المنطقة، وكذلك على الأمن الطاقي.

"على غرار بريطانيا، فرنسا وألمانيا، تعتزم إيطاليا إرسال مساعدات لدول الخليج، مع التركيز على مجال الدفاع وخاصة الدفاع الجوي". كما تناولت ميلوني أسئلة تتعلق بالاستخدام المحتمل لقواعد الجيش الأمريكي على الأراضي الإيطالية، وقالت إن إيطاليا وحلفاءها يحترمون شروط الاتفاقات الثنائية القائمة.