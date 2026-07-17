مصادر لـ i24NEWS:"إسرائيل تشكل خطرا أكبر بكثير على النظام الإيراني من الأمريكيين"

تتواصل التوترات في الشرق الأوسط والخليج العربي بعد الهجوم الأمريكي على إيران في الليالي الأخيرة.وأشارت مصادر مطلعة على المحادثات، في حديث مع قناة i24NEWS، إلى أن "الأمريكيين يدركون أن دخول إسرائيل في هذه الحملة سيضر إيران ضرراً بالغاً".

وأشارت المصادر لقناة i24NEWS إلى أن "إسرائيل تشكل خطراً أكبر بكثير على النظام الإيراني من الأمريكيين. وباختصار، يمكن القول إن إسرائيل لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تستعد للمواجهة".

وقد حرصت طهران حتى الآن على عدم جرّ إسرائيل إلى الحملة الحالية في الخليج. وإذا حدث ذلك لاحقاً، فلن يكون ذلك بسبب القيادة الإيرانية، بل بسبب التيارات الأكثر تطرفاً داخل النظام.