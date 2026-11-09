بعد خسارة الجمهوريين.. ترامب يشكك بنزاهة انتخابات التجديد النصفي ويتهم آلات التصويت
أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات مع طهران عالقة بسبب شروط غير واقعية • في المقابل، تطرق الرئيس ترامب إلى المشهد السياسي في إسرائيل وحلّل المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت: «سنرى ما سيحدث»
أبدى وزير الخارجية الأمريكي الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) موقفًا متشائمًا بشأن المحادثات مع إيران، موضحًا أن مطالب طهران لا تسمح بإحراز تقدم دبلوماسي. وفي موازاة ذلك، تطرق الرئيس ترامب مباشرة إلى الساحة السياسية الإسرائيلية والصراع على رئاسة الوزراء بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت. وقال الرئيس الإيراني إن المرشد وجّه بالعمل على إنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» التي تعيشها البلاد.
بث مباشر:
بعد خسارة الجمهوريين.. ترامب يشكك بنزاهة انتخابات التجديد النصفي ويتهم آلات التصويت
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منشورًا جديدًا على منصته «تروث سوشيال»، شكك فيه بنزاهة انتخابات التجديد النصفي بعد خسارة حزبه الجمهوري، متسائلًا: «هل يعتقد أحد حقًا أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ وكيف أخطأت استطلاعات الرأي إلى هذا الحد؟».
وزعم ترامب أن حجم بعض دفعات الأصوات في التصويت المبكر جعل الفوز مستحيلًا، بغض النظر عن عدد الناخبين، مضيفًا أن «كل شيء يعتمد على آلات التصويت».
وتأتي تصريحات ترامب في سياق تشكيكه بنتائج الانتخابات، من دون أن يقدم في المنشور أدلة تثبت وجود مخالفات أو تلاعب في عملية التصويت.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن اعتقلت 10 أشخاص في بلدة عرابة، قرب جنين، قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم ضد مدنيين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية.
نشر أول: عُثر على منشورات تهديدية تحمل اسم "حنظلة" في شمال تل أبيب، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الأمر، ويشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا منشآت بوشهر قبل أيام، مشيرًا إلى أن البعثة الإيرانية في فيينا تحافظ على تواصل مهني ومستمر مع الوكالة.
على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد الأعلى وجّه المسؤولين إلى العمل على إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام» التي تعيشها البلاد.
وأضاف بزشكيان: «على إيران تغيير نهجها والسعي إلى تحسين الأوضاع في البلاد. لا يمكنني قبول أن يذهب أي شخص في هذا البلد إلى النوم جائعًا».
«يَشَر!» بزعامة آيزنكوت يدعو شاس ويهدوت هتوراه إلى دعم استبدال رئيس الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات المشتبه بهم في عملية واسعة بمشاركة 500 شرطي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عشرات المشتبه بهم فجرًا، عقب تحقيق سري أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الساحل بالتعاون مع وحدة «لاهف 433»، في عملية اعتقالات شملت عدة مناطق وألوية شرطية.
جهود الوساطة مع إيران: سيلتقي الرئيس ترامب برئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض اليوم
في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة عن الحملة العسكرية ضد إيران، وأوضح أن الهجوم على المنشآت النووية بقاذفات بي-2 حال دون حصول طهران على سلاح نووي، وأنقذ إسرائيل من تهديد وجودي. وأقر ترامب بأن الحرب وأسعار الوقود وتزايد السخط الشعبي تجاه إسرائيل قد أثرت سلبًا على حملته السياسية في انتخابات التجديد النصفي، لكنه أكد أنه سيتخذ القرار نفسه مجددًا بحزم. وفي الوقت نفسه، وجه الرئيس رسالة قوية إلى الحلفاء في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة تعويضهم للولايات المتحدة عن كامل تكاليف القتال، وأشار إلى أن وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز يمنع إغلاق الممرات الملاحية لحين التوصل إلى اتفاق.
تطرق ترامب إلى الضجة التي أثيرت حول تصريحات نائبه جيه دي فانس بشأن إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وأعلن دعمه الكامل له قائلاً: "لم يعجب الكثيرون ما قاله فانس عن إيران، إلا أنا. لقد كان محقاً، ولكن كان عليه أن يضيف: لو عاد بي الزمن، هل كنت ستفعل الشيء نفسه؟ الجواب هو نعم."
أشار دونالد ترامب إلى الصراع السياسي في إسرائيل والمنافسة بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب يشار! غادي آيزنكوت. وقال ترامب: "كلاهما يتنافسان على تشكيل الحكومة. يتشابهان في سياساتهما وآرائهما، وقد أشاد آيزنكوت بي، وقال إنه معجب بترامب". واختتم حديثه، في إشارة إلى الصراع على القيادة: "لا أعرف ما يدور هناك، لكنها منافسة بينه وبين نتنياهو، وسنرى ما سيحدث. كلاهما يدعم بقوة ما أفعله".
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تشاؤمه الشديد حيال فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال: "سيُفضّل الرئيس دائمًا حلّ هذه المشكلة، كأيّ مشكلة أخرى، عبر الوسائل الدبلوماسية. ولكن للأسف، يكون ذلك غير ممكن في بعض الأحيان". وأضاف: "حتى الآن، لم تُسفر المحادثات عن نتائج، لأنّ المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل هي في بعض الحالات شائنة ومُضحكة، وغير واقعية على الإطلاق".