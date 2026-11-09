بعد خسارة الجمهوريين.. ترامب يشكك بنزاهة انتخابات التجديد النصفي ويتهم آلات التصويت

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منشورًا جديدًا على منصته «تروث سوشيال»، شكك فيه بنزاهة انتخابات التجديد النصفي بعد خسارة حزبه الجمهوري، متسائلًا: «هل يعتقد أحد حقًا أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ وكيف أخطأت استطلاعات الرأي إلى هذا الحد؟».

وزعم ترامب أن حجم بعض دفعات الأصوات في التصويت المبكر جعل الفوز مستحيلًا، بغض النظر عن عدد الناخبين، مضيفًا أن «كل شيء يعتمد على آلات التصويت».

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تشكيكه بنتائج الانتخابات، من دون أن يقدم في المنشور أدلة تثبت وجود مخالفات أو تلاعب في عملية التصويت.