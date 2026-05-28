أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل ضمن “القائمة السوداء” المتعلقة بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات، وهي قائمة تضم أيضًا تنظيمات وجماعات مسلحة مثل حماس وتنظيم داعش، بحسب قوله.

ووصف دانون القرار بأنه “سياسي ومنفصل عن الواقع”، مؤكدًا أن إسرائيل قدمت للأمم المتحدة وثائق وردودًا مفصلة على الاتهامات الموجهة إليها، واتهم المنظمة الدولية بتجاهل الرواية الإسرائيلية.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال دانون إن إسرائيل دعت ممثلين عن الأمم المتحدة لزيارة الميدان والتحقق من المعطيات بشكل مباشر، إلا أنهم “اختاروا عدم القيام بذلك”، على حد تعبيره.

كما أعلن السفير الإسرائيلي تجميد العلاقات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجًا على القرار، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكانت تقارير أممية سابقة قد اتهمت إسرائيل بارتكاب انتهاكات مرتبطة بالعنف الجنسي خلال العمليات العسكرية في غزة، إلى جانب اتهامات تتعلق باستهداف منشآت صحية ومدنية. في المقابل، نفت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت التقارير بأنها “منحازة وغير موثوقة”.