إسبانيا وأيرلندا تنضمان إلى أكثر من 20 دولة في إجراءات "ملموسة" ضد إسرائيل

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كشف دبلوماسيون لموقع "ميدل إيست آي" أن أكثر من 20 دولة ستجتمع في بوغوتا يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري للإعلان عن "تدابير ملموسة ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي". وتهدف هذه "القمة الطارئة"، التي تستضيفها كولومبيا وجنوب أفريقيا، بصفتهما الرئيستين المشاركتين لمجموعة لاهاي، إلى مواجهة "مناخ الإفلات من العقاب" الذي ترعاه إسرائيل وحلفاؤها.

وتسعى مجموعة لاهاي، التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني وتضم ثمانية أعضاء مؤسسين (بوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وهندوراس، وماليزيا، وناميبيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا)، إلى "محاسبة إسرائيل" بموجب القانون الدولي. وصرح موريسيو جاراميلو جاسر، نائب وزير الشؤون متعددة الأطراف في كولومبيا، قائلاً: "ستمثل هذه القمة نقطة تحول في الانتقال من الأقوال إلى العمل الجماعي ضد الإبادة الجماعية الفلسطينية". تشمل قائمة المشاركين الجزائر، وبنغلاديش، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، والصين، وكوبا، وجيبوتي، وهندوراس، وإندونيسيا، وأيرلندا، ولبنان، وماليزيا، وناميبيا، ونيكاراغوا، وعُمان، والبرتغال، وإسبانيا، وقطر، وتركيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وأوروغواي، والسلطة الفلسطينية. وسيحضر الاجتماع خبراء من الأمم المتحدة، مثل المقررة الخاصة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز. وقد اتخذت دول المجموعة إجراءات بالفعل: أحالت جنوب أفريقيا القضية إلى محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها دول أخرى؛ ومنعت ناميبيا وماليزيا سفن الأسلحة؛ وقطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية. وتسعى المجموعة الآن إلى تنسيق أكبر لتحقيق تأثير أكبر.