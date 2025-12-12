السلطات الإيرانية تعتقل الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي

أعلن أنصار نرجس محمدي في بيان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، عن اعتقالها، مطالبين بالإفراج عنها، وجاء في بيان: "تطالب مؤسسة نرجس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين كانوا يحضرون مراسم تأبين لتقديم واجب العزاء والتضامن. إن اعتقالهم يُعد انتهاكًا خطيرًا للحريات الأساسية".

وأضاف البيان"اعتقالها تم في مدينة مشهد أثناء حضورها مراسم تأبين خسرو علي كردي، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الإيراني البالغ من العمر 46 عامًا، والذي عُثر عليه ميتًا مؤخرًا في ظروف غامضة. وقد صنفت السلطات في محافظة خراسان رضوي وفاة علي كردي على أنها نوبة قلبية. إلا أن أكثر من 80 محاميًا وقعوا بيانًا يطالبون فيه بمزيد من المعلومات".

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك: "كان علي كردي شخصية بارزة في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران"وتابع "على مدى السنوات القليلة الماضية، تعرض للاعتقال والمضايقة والتهديد مرارًا وتكرارًا من قبل قوات الأمن والقضاء."

قبل إطلاق سراحها في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، كانت محمدي مسجونة منذ عام 2021 بسبب حملتها ضد عقوبة الإعدام والحجاب الإلزامي في إيران.