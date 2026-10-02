تقرير:"مساعد الطيار كان قد أُوقف سابقًا عن العمل بسبب مخاوف من "تبنيه فكرًا متطرفًا"

ظهرت تفاصيل جديدة، مساء اليوم الجمعة، حول مساعد الطيار في رحلة "فلاي دبي"، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعد الطيار، الذي طعن قائد الطائرة، كان قد أُوقف سابقًا عن العمل في رحلة جوية في سلطنة عُمان بسبب مخاوف من "تبنيه فكرًا متطرفًا".

ووفقًا للتقرير، استمر مساعد الطيار في العمل لدى فلاي دبي رغم إيقافه عن الطيران. وبحسب مصادر وردت في التقرير، فقد سمح له ذلك بالعمل كطيار على الخط الجوي الحساس بين الإمارات وإسرائيل. كما ورد أنه من غير الواضح ما إذا كانت سلطنة عُمان قد أبلغت دولًا أخرى بالمخاوف المثارة بشأن مساعد الطيار. بالإضافة إلى ذلك، كُتب أنه من غير الواضح "طبيعة عملية التطرف" التي مر بها.

وكشف مسؤولون في الإمارات، خلال حديث مع قناة i24NEWS، أن "الطيار العماني كان شخصًا انطوائيًا، غير اجتماعي، ومتدينًا". وأكد المسؤول أيضًا أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد طلب تحديدًا العمل على رحلات جوية إلى إسرائيل". وردّ المسؤول على من رجّحوا وقوف إيران وراء محاولة الهجوم، موضحًا: "لا يزال من السابق لأوانه الجزم بأن الحادثة كانت من تدبير منظمة أو دولة". وفي الوقت نفسه، أمر المدعي العام في الإمارات بتشكيل فريق للتحقيق في الحادث وملابساته. كما عُلم أن مسؤولًا إماراتيًا رفيع المستوى التقى بسلطان عُمان.