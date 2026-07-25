مصادر لـ i24NEWS: "الهجوم الأمريكي الكبير على إيران قد تأجل فقط، ولم يتم إلغاؤه"

أفادت قناة i24NEWS نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن "الهجوم الأمريكي الكبير المتوقع على إيران في نهاية هذا الأسبوع قد تم تأجيله فقط، وليس إلغاؤه" وفقاً لمصادر أمنية. وكانت إسرائيل تستعد لضربة أمريكية كبيرة كان من المتوقع أن تجر إسرائيل إلى الحملة. وقد قرر الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الراهن، التريث.

وللمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، لم تشن الولايات المتحدة أي ضربات على إيران خلال الليل.

ويرى تقييم إسرائيل، استناداً إلى محادثات مع مسؤولين أمريكيين، أن هذا التوقف يمثل هدنة مؤقتة وليس تغييراً في الاستراتيجية.

وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات لقناة i24NEWS أن هذا الهدوء كان يهدف إلى إتاحة الفرصة للاستعداد للمرحلة التالية من الحملة. وقد ظلت إسرائيل والولايات المتحدة متفقتين بشكل وثيق على أهداف تلك المرحلة.

وقال أحد المصادر المشاركة مباشرة في المحادثات: "هناك احتمال كبير لحدوث تغيير جوهري في الشرق الأوسط".

ويسود شعور في إسرائيل بأن أهم الخطوات لم تأتِ بعد. قد تستغرق هذه العملية وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية، لكن المسؤولين يعتقدون أن التوقف الحالي يمهد الطريق للمرحلة التالية، بما في ذلك احتمال انضمام إسرائيل في نهاية المطاف إلى الحملة.