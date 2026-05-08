أقال الرئيس السوري أحمد الشرع شقيقيه ماهر وحازم من مناصب قيادية عليا في تعديل وزاري يهدف إلى "إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري"، وفقًا لمصدر مقرب من الرئيس لقناة i24NEWS. وأوضح المصدر أن الرئيس السوري أقال شقيقيه ماهر وحازم من مناصبهما الإدارية العليا، في إطار تعديل وزاري يهدف إلى إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري.

وكان ماهر الشرع يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية، وخلفه محافظ حمص السابق عبد الرحمن العمة. وزوجة ماهر روسية، وهو يجيد اللغة الروسية، ويُعتبر حلقة وصل بين الشرع وموسكو. ومن المرجح أن يُعيّن ماهر سفيرًا للجمهورية السورية لدى روسيا، بحسب المصدر السوري لقناة i24NEWS. أما شقيق الشرع الآخر، حازم، فقد استقال من منصبه كنائب لرئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يتولى حازم منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. وفي الشهر الماضي، أشار والدهما، الكاتب الاقتصادي حسين الشرع، إلى أن ماهر وحازم سيتركان منصبيهما "بأيدٍ نظيفة وسمعة طيبة".