كشف i24NEWS: وافق الكابينيت الإسرائيلي سراً على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. هذا عدد قياسي يُعتمد دفعة واحدة - وأثناء العملية العسكرية مع إيران، كما كشف اليوم (الخميس) لأول مرة المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم يتيح.

أفاد مصدر لـ i24NEWS أن من بين المواقع التي تمت الموافقة على إقامتها: أراضٍ تقع داخل جيوب فلسطينية في شمال الضفة الغربية ونقاط بعيدة حتى الجيش نادراً ما يصل إليها. في الواقع، هذه هي أكبر عملية إقامة مستوطنات تتم الموافقة عليها في جلسة واحدة من الكابينيت. حتى الآن، تمت الموافقة على 69 مستوطنة في عدة مناسبات. أما الآن، ف سيرتفع العدد إلى 103 دفعة واحدة.

وفقاً لعدة مصادر تحدثت إلى i24NEWS، رئيس الأركان إيال زمير الذي حضر الجلسة لم يعارض بشكل صريح، لكنه تحفظ بسبب قيود القوى البشرية وطلب تطبيق القرار تدريجياً لعدد من المستوطنات في كل مرة. موقف الجيش لم يُقبل وتم تمرير القرار.

كما ذُكر، قرر الكابينت إبقاء الحدث الدراماتي تحت تصنيف سري، من بين أمور أخرى حتى لا يتعرض لضغوط أمريكية خلال المعركة، وفي ظل إنذار ترامب. الآن، كما ذُكر، تم نشر التفاصيل بموافقة الرقابة.

بين المستوطنات: "نوعاه" و"وادي دوتان" اللتان ستُبنيان كجيوب داخل الأراضي الفلسطينية بين منطقتي A و-B. نوعاه - جنوب جنين وقاديم المعزولتين قرب قباطية. وادي دوتان - سيربط بين صانور، حومش وشافي شمرون.

ضمن القرار، يختبئ أيضًا بند سابِق يتعلق ببُنى المياه والكهرباء في المستوطنات: حسب الملحق السري - سيبدؤون بإقامة بنى تحتية للطاقة (كهرباء ومياه) حتى قبل تسوية الأرض.

وزير الأمن يسرائيل كاتس والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش اختارا عدم التعليق.