رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبار تقارب بلاده المتزايد مع روسيا والصين وإيران مؤشرًا على ابتعاد تركيا عن الغرب، مؤكدًا أن أنقرة تسعى إلى توسيع خياراتها الاستراتيجية مع الحفاظ على علاقاتها مع حلفائها الغربيين.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية عقب عودته من قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، إن مساعي تركيا لتعزيز علاقاتها مع المنظمة لا تعني «الانفصال عن أي تكتل أو إدارة الظهر للغرب». وأضاف أن بلاده تتبع رؤية تقوم على تعزيز وزنها الدولي من خلال سياسة خارجية متعددة الاتجاهات.

تركيا تسعى إلى عضوية كاملة في منظمة شنغهاي

وجدد أردوغان رغبة أنقرة في الارتقاء بعلاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون، وصولًا إلى احتمال الحصول على عضوية كاملة. وتضم المنظمة حاليًا عشر دول، من بينها روسيا والصين والهند وإيران وباكستان وبيلاروسيا ودول في آسيا الوسطى.

وتتمتع تركيا حاليًا بصفة شريك حوار في المنظمة، فيما يرى أردوغان أن تعزيز التعاون معها ينسجم مع سياسة أنقرة الرامية إلى تنويع خياراتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، بدلًا من أن يكون بديلًا عن علاقاتها مع الغرب.

لقاء مع بوتين وتعاون نووي

وجاءت تصريحات أردوغان بعد مشاركته في قمة المنظمة في بيشكيك، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقش الجانبان، من بين ملفات أخرى، توسيع التعاون في مجال الطاقة النووية.

وفي الوقت نفسه، تواصل تركيا التأكيد على ارتباطها بالمنظومة الغربية، إذ إنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تسعى أنقرة إلى استعادة مشاركتها في برنامج المقاتلات الأميركية F-35.

وقال أردوغان إن المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 مستمرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستواصل تطوير مقاتلتها المحلية KAAN وتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل.

سياسة توازن بين الشرق والغرب

ويعكس موقف أردوغان محاولة تركية للحفاظ على مساحة واسعة للمناورة بين القوى الكبرى، في ظل تعقيدات المشهد الدولي والحرب الروسية في أوكرانيا والتوتر المتزايد بين موسكو والغرب.

وتسعى أنقرة إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، في وقت تؤكد فيه التزامها بالناتو وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا. كما تلعب تركيا دورًا في ملفات إقليمية متعددة، مستفيدة من موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا.

ويرى مراقبون أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي لا يمثل بالضرورة قطيعة مع الغرب، لكنه يعكس رغبة متزايدة في بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية وتعددًا في الشراكات.

أردوغان: نريد زيادة وزن تركيا عالميًا

وأكد الرئيس التركي أن هدف أنقرة هو زيادة نفوذها الدولي من خلال ما وصفه بـ«رؤية 360 درجة»، تسمح لها بتطوير علاقات متوازنة مع الشرق والغرب في آن واحد.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه منظمة شنغهاي للتعاون إلى توسيع نفوذها، بينما تُقدَّم بصورة متزايدة كإحدى المنصات التي تسعى إلى تعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب في مواجهة الهيمنة الأميركية والغربية.