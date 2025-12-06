قبل زيارته لإسرائيل: المستشار الألماني يدعو السلطة الفلسطينية إلى تطبيق إصلاحات داخلية

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم السبت، محمود عباس إلى الإسراع في تطبيق إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنها "ضرورية لتمكينها من القيام بدور بناء في مرحلة ما بعد الحرب في غزة". وجاءت المكالمة الهاتفية، التي أفاد بها المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، قبل ساعات فقط من مغادرة المسشتار الألماني في زيارة رسمية إلى إسرائيل، عقب توقف قصير في الأردن.

وأشاد ميرز بـ"الموقف المتعاون للسلطة الفلسطينية تجاه خطة السلام الأمريكية لغزة"، التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب. ومع ذلك، شدد على "ضرورة تطبيق الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من المساهمة في حل سياسي دائم في سياق ما بعد الصراع". ومع ذلك، انتقدت برلين، الحليف القديم لإسرائيل، إدارة الحرب في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وكذلك "الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين" في الضفة الغربية، والتي تعتبرها تتعارض مع جهود تحقيق الاستقرار.

وفي السياق من المقرر أن يلتقي المسشتار الألماني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح غد الأحد، لمناقشة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، وهو اتفاق يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه. كما أكد المستشار لعباس دعم ألمانيا الثابت لحل الدولتين، الذي يعتبره السبيل الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن للشعبين.