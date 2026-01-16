استعدادًا لسيناريوهات إيران… الجيش الإسرائيلي يدخل حالة تأهب غير مسبوقة

.رفع الجيش الإسرائيلي حالة الجاهزية القصوى في منظومات الدفاع الجوي مع اقتراب نهاية الأسبوع، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أفاد به مراسل الشؤون العسكرية في القناة العبرية الخميس.

وبحسب التقرير، قرر الجيش تعزيز الاستعدادات العملياتية في أنظمة الدفاع، في خطوة تهدف إلى مواجهة أي سيناريوهات محتملة. وفي هذا السياق، زار رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، إحدى بطاريات منظومة “حيتس” (السهم)، حيث اطّلع على القدرات التشغيلية وسيناريوهات العمل، وأشرف ميدانيًا على تمرين مفاجئ لقوات الدفاع الجوي.

وخلال الزيارة، قال زامير إن “من المهم أن يعلم كل مواطن في إسرائيل أن الجيش مستعد بشكل دائم للدفاع عن الدولة”، مشيرًا إلى أن مستوى الجاهزية يتم تعديله “وفق تقييم موقف مسؤول ومتزن”.

ويأتي هذا التطور في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية أميركية عن مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التصعيد. إذ ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من الدول العربية، طلبوا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران.

ووفق التقرير، جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي أنه تلقى معلومات من “مصادر مهمة جدًا” تفيد بأن طهران أوقفت قتل المتظاهرين ولم تعد تنفذ إعدامات، على حد تعبيره. وذكرت الصحيفة أن الدول العربية التي شاركت في المساعي شملت قطر والسعودية وسلطنة عُمان ومصر.

وتعكس هذه التطورات تباينًا بين الاستعدادات العسكرية المتزايدة في إسرائيل والجهود السياسية والدبلوماسية الجارية في واشنطن والمنطقة لاحتواء أي مواجهة محتملة مع إيران.