إيران تطالب ترامب بتعويضات عن الحرب وتضع شروطًا جديدة للمفاوضات مع أمريكا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الأربعاء) أن ممثلين إيرانيين أوضحوا لإدارة ترامب أن لديهم مطالب "بسقف عالٍ" للدخول في مفاوضات حول وقف إطلاق النار. من بين أمور أخرى، أفيد أن الحرس الثوري طالب بإغلاق جميع القواعد الأمريكية في دول الخليج وتعويضات عن الهجمات التي نُفذت ضد إيران.

كما أفيد أن إيران تطالب بـ"نظام جديد" في مضيق هرمز يسمح لها بجباية رسوم من السفن العابرة في الممر، على غرار ما تفعله مصر في قناة السويس. كما طالبت بضمانات بعدم تجدد الحرب ووقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان ضد حزب الله.

بعد تلبية جميع هذه المطالب، طلب الحرس الثوري إزالة جميع العقوبات عن إيران وحتى الموافقة على أن تحتفظ الدولة ببرنامج الصواريخ دون مفاوضات لتقييده.

مصدر أمريكي تحدث مع "وول ستريت جورنال" وصف هذه المطالب بأنها "سخيفة وغير واقعية". ووفقًا لمصادر أمريكية وعربية، فإن هذه المواقف ستجعل التوصل إلى اتفاق مع طهران أصعب مما كان قبل أن يبدأ ترامب الحرب. وأشاروا إلى أن الرسائل الأولى في الجولة الدبلوماسية الجديدة وصلت من وسطاء في الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الماضي، وأن الولايات المتحدة وإيران ليستا على اتصال مباشر.

كَمَا هو مَعلوم، قال ترامب الليلة الماضية إن "الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً". وأضاف أيضاً: "نحن نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران، هم يريدون صفقة ويتحدثون بعقلانية".

أضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: "لدينا قادة جدد في إيران، يمكن القول إن هذا تغييرٌ في النظام. لقد قدموا لنا هدية تساوي مبلغًا كبيرًا من المال. الهدية هامة جدًا، وهي مرتبطة بمضيق هرمز". وبحسب ترامب، فإن الهدية تتعلق بالنفط والغاز.