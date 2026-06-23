الخطة التجريبية لتجريد حزب الله من السلاح - والخلاف

وفود من إسرائيل ولبنان ستجتمع اليوم الثلاثاء في واشنطن لجولة إضافية من المحادثات حول نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان واستمرار النقاشات حول تطبيع العلاقات بين الدولتين. ستجري المحادثات خلال الأيام الثلاثة القادمة عبر مسارين: السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، الذي سيرأس الوفد الإسرائيلي، سيركز على المسار السياسي، وبالتوازي ستجري مناقشات حول قضايا عسكرية برئاسة رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين. سيرأس الوفد اللبناني سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم.

من المتوقع أن تتركز المحادثات حول مناقشة المشروع التجريبي الذي بموجبه سيبدأ الجيش اللبناني بالانتشار في مناطق جنوب البلاد وتفكيك بنية حزب الله التحتية في المكان - هذا ما أفاد به مصدران مطلعان على تفاصيل المحادثات لـ i24NEWS. إحدى القضايا المركزية هي مكان بدء المشروع التجريبي. في لبنان يرغبون أن تبدأ الخطوة في المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي موجودًا فيها، بحيث ينسحب الجيش الإسرائيلي من كل منطقة يدخلها الجيش اللبناني. أما في إسرائيل فيرون أن المشروع التجريبي الأول يجب أن يبدأ في منطقة بجنوب لبنان لا تتواجد فيها إسرائيل. والسبب في ذلك هو الرغبة في اختبار قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله وتدمير بنيته التحتية في منطقة معينة أولاً، قبل أن تنسحب إسرائيل بشكل كامل من مناطق إضافية وتترك المهمة للبنانيين.

تجري المحادثات أيضًا على خلفية الإنجاز الإيراني في العودة والانخراط في ما يحدث في لبنان - هذه المرة ضمن آلية أمريكية، في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها في جولة المحادثات التي عُقدت في سويسرا. في إطار هذه التفاهمات، وافقت إيران والولايات المتحدة على إنشاء "آلية منع الاحتكاك" (deconfliction cell) بشأن لبنان، والتي تهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ وقف الأنشطة العسكرية في البلاد.

يوم الاثنين، تحدث رئيس لبنان جوزيف عون مع مستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر، ومع نائب الرئيس جي. دي. فانس، ومع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول الآلية الجديدة. وقال دبلوماسيان غربيان لـ i24NEWS إنه على الرغم من أن رئيس لبنان يرحب علنًا بالخطوة، إلا أنه في محادثات مغلقة يتساءل كبار المسؤولين في لبنان لماذا يسمح الأمريكيون لإيران بإعادة موطئ قدم لها في البلاد، بعد النجاح في الأشهر الأخيرة في تقليص نفوذ طهران.

هناك خشية إضافية من أن الخطوات الإيرانية ستعزز معارضة حزب الله لأي خطوة لنزع السلاح. يمكن رؤية مؤشر على ذلك في التصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي التنظيم، الذين يشترطون انسحاباً إسرائيلياً كاملاً كشرط مسبق لأي تحرك من جانبهم في موضوع نزع السلاح.